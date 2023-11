Dica: como desativar as sugestões da Siri no iPhone

As Sugestões da Siri têm como objetivo apresentar aplicações e conteúdos relevantes com base nas aplicações e hábitos que utiliza frequentemente, mas podem nem sempre ser tão úteis como gostaria. Se quiser deixar de ver estas sugestões , saiba como desativar totalmente as Sugestões da Siri no iPhone e personalizar a sua apresentação por aplicação.

Se não gostar das aplicações e conteúdos que a Siri sugere no seu iPhone, saiba como desativá-las na totalidade ou para determinadas aplicações.

Como remover as sugestões da Siri no iPhone

O iPhone pode sugerir aplicações, conteúdos e ações rápidas de aplicações ao aprender os seus hábitos e tendo em conta fatores como a hora do dia, a sua localização e a forma como utiliza as aplicações. Contudo, por alguma razão, pode querer desativar estas sugestões.

Ativá-las ou desativá-las é um processo bastante simpels. Para isso, siga estes passos:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Siri e Pesquisa".

3. Arraste para baixo até à secção "Sugestões da Apple".

4. Desative todas as opções disponíveis: "Permitir notificações", "Mostrar na biblioteca de aplicações", "Mostrar ao partilhar" e "Mostrar ao ouvir".

Como desativar para uma aplicação específica

Se pretender personalizar as sugestões apresentadas pelo iPhone sem as desativar completamente, pode desativar as sugestões da Siri para aplicações específicas no iOS. Eis como:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Siri e Pesquisa".

3. Arraste para baixo até à lista completa de aplicações instaladas no iPhone.

4. Clique na aplicação que pretende personalizar.

5. Na secção "Sugestões", desative todas as opões: "Mostrar no ecrã principal", "Sugerir aplicação" e "Notificações de sugestão".

As Sugestões da Siri pretendem ser uma forma útil de aceder mais rapidamente a aplicações e ações comuns. No entanto, se o seu iPhone não estiver a fazer as sugestões corretas, poderá pensar que esta funcionalidade é mais um incómodo do que uma conveniência.

Nesse caso, saber como desativar as Sugestões da Siri no iOS significa que pode ocultá-las do sistema ou impedir que aplicações específicas as mostrem.

Leia também...