iOS 17.4 traz novos dados da bateria do iPhone – veja como consultá-los

O iOS 17.4 está aí à porta e vai trazer muitas novidades. Entre elas estão os novos dados para o utilizador consultar sobre a saúde da bateria. Veja como poderá saber mais sobre a bateria do seu iPhone.

Com a chegada do iOS 17.4, veremos uma atualização importante para o iPhone. Há muitas novidades nesta nova versão, especialmente a nova capacidade de instalar lojas de aplicações que não a App Store para os utilizadores da União Europeia. No entanto, há outra novidade que é algo peculiar no que respeita à degradação da bateria do iPhone.

Neste lançamento, encontramos novas informações sobre a bateria do iPhone 15, que nos permitem finalmente compreender como funciona a deterioração, fornecendo mais contexto. Isto para além de um estudo recente da Apple que fornece algumas boas notícias sobre o desgaste da bateria.

Como verificar o estado da bateria num iPhone com o iOS 17.4

O processo de verificação do estado de degradação da bateria é conhecido como Estado da bateria e carregamento no iOS. Existe uma forma idêntica de o visualizar em todos os modelos desde o iOS 12, embora a informação obtida nos modelos mais recentes mude ligeiramente.

No iPhone 14 e anteriores

Como esta funcionalidade foi introduzida há alguns anos, todos os iPhones compatíveis com o iOS 12 têm-na como padrão. Por conseguinte, todos os modelos a partir do iPhone 5s podem ser consultados da mesma forma (incluindo o iPhone SE).

Para ter acesso já a estas opções:

vá a Definições ;

; secção Bateria ;

; toque em Estado da bateria e carregamento.

Depois de o fazer, verá informações como a capacidade máxima, que se refere ao estado da bateria. Esta é apresentada como uma percentagem que começa nos 100% e vai diminuindo à medida que se vai deteriorando.

O que é considerado normal é que esteja entre 80% e 100%, enquanto se for 79% ou menos significa que a bateria já se degradou muito e recomenda-se a sua substituição.

Além disso, em alguns modelos também podemos encontrar o que é conhecido como carregamento otimizado, que é o "culpado" que muitas vezes faz com que o iPhone carregue apenas até 80%. Com base em numerosos estudos, tanto a Apple como outros fabricantes estabeleceram que a maior deterioração das baterias de lítio é causada na parte final da recarga, que vai de 80% a 100%.

Por isso, a ativação da funcionalidade de carregamento otimizado reduz o impacto, fazendo com que o iPhone saiba automaticamente, com base nos nossos hábitos de carregamento, quando vamos precisar do telemóvel e atrase essa parte do carregamento. Por exemplo, se o carregarmos à noite, pode atingir 80% às 4h da manhã e parar de carregar até às 6h30, para que quando o nosso despertador tocar às 7h já esteja a 100%.

Ao contrário do que veremos para o iPhone 15, não há informações sobre o ciclo da bateria para o iPhone 15. No entanto, existe uma forma de verificar os ciclos de carga de qualquer iPhone através de um truque simples que discutimos em pormenor no artigo associado.

No iPhone 15...

Nos modelos mais recentes do iPhone, não é o processo que muda, mas sim a informação que recebemos.

Por isso, os passos a seguir no iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max são idênticos:

Para ter acesso já a estas opções:

vá a Definições ;

; secção Bateria ;

; toque em Estado da bateria.

No entanto, a informação que encontramos é diferente da de outros iPhones e também da do iPhone 15 com iOS 17.3.1 e versões anteriores. Em primeiro lugar, reparamos que, assim que entramos na secção Bateria, podemos encontrar uma legenda que nos diz se o estado da bateria está normal ou não.

Para além de vermos novamente se o estado é normal ou a percentagem de saúde da bateria (o que também implica que 80% a 100% é normal), encontramos os dados sobre o número de ciclos de carregamento do iPhone. Ou seja, quantas vezes foi efetuada uma recarga de 0 a 100%. Isso não é realmente novo, pois já era visível antes do iOS 17.4, só que então o utilizador tinha que ir a Definições > Geral > Informações.

De qualquer forma, a ideia central é dar mais contexto às informações sobre a bateria, fornecendo não só os ciclos de carregamento, mas também as datas, para podermos compreender melhor se a percentagem de saúde é normal ou não.

Bateria do iPhone 15 degrada-se mais lentamente

Como já sabemos, as baterias degradam-se, queiramos ou não. Esta degradação é causada por diversos elementos como as temperaturas a que o dispositivo está exposto, mas sobretudo o número de recargas (ciclos) que foram consumidas.

Olhando para o iOS 17.4, a Apple revelou um estudo que indica menor degradação no iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Não é que se tenham tornado, por magia, melhores baterias ou que não se degradem. A Apple afirmou anteriormente que todos os seus iPhones recentes tinham uma bateria capaz de 500 ciclos com pelo menos 80% de capacidade. No entanto, novos estudos mostraram recentemente que o iPhone 15 tem o dobro dos ciclos dos modelos anteriores: 1.000 ciclos.

Assim, enquanto, por exemplo, com um iPhone 14 é possível atingir 500 ciclos de carregamento e o estado da bateria é de cerca de 80%, presume-se que o iPhone 15 com 500 ciclos estará a aguentar-se muito melhor. Os 80% de carga só serão atingidos após cerca de 1000 ciclos. Nessa altura (quando estiver abaixo dos 80%) é quando a Apple recomenda a substituição da bateria.