Desde que Elon Musk comprou o Twitter, a rede social tem passado por várias fases de mudança e praticamente nenhuma, até aqui, foi do agrado da maioria dos utilizadores. Recentemente deu-se a maior alteração até aos dias de hoje que foi a mudança de nome para X. E como existem pessoas que veem sempre uma oportunidade em tudo, já há quem tente vender os seus iPhones com o antigo logo do Twitter por milhares de dólares.

Twitter com o logo antigo faz iPhones valerem milhares de dólares

Depois que Elon Musk decidiu mudar o nome da popular rede social do pássaro azul para X, começaram a surgir online alguns modelos de iPhone ainda com o logótipo original da plataforma à venda por milhares de dólares, como se fossem um objeto digno de colecionador. Muitos desses smartphones estão a ser vendidos no eBay, mas alguns também foram divulgados na rede social.

No seguinte tweet (ou como se chamará agora uma publicação no X...), vemos um utilizador a vender o seu iPhone 14 Pro com o logo antigo e original do Twitter por 4.200 dólares.

Um outro utilizador referiu estar a vender o seu iPhone 14 Pro Max ainda com o logótipo do pássaro azul por 2.200 dólares.

Noutras vendas do eBay podemos encontrar à venda um iPhone 11 Pro Max com o antigo logo do Twitter pelo incrível valor de 25.000 dólares. Existem ainda outros modelos à venda por valores entre os 800 e os 1.000 dólares.

Este fenómeno faz lembrar um semelhante que aconteceu há vários anos com o jogo Flappy Bird que, após ter sido retirado da App Store e Google Play, muitos utilizadores quiseram vender os seus smartphones onde ainda tinham o jogo instalado, tendo sido vendido um iPhone 5 por 100.000 dólares na altura.