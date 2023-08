Placas de circuito que se dissolvem na água – a solução para a redução da pegada de carbono

A fabricante alemã de semicondutores Infineon Technologies AG anunciou que está a produzir uma placa de circuito impresso (PCB) que se dissolve em água. Proveniente da startup britânica Jiva Materials, o Soluboard baseado em plantas pode fornecer um novo caminho para a indústria de tecnologia reduzir o lixo eletrónico à medida que as empresas lutam para atingir as metas climáticas até 2030.

As PCBs biodegradáveis da Jiva são feitas de fibras naturais e um polímero sem halogeno com uma pegada de carbono muito menor do que as placas tradicionais feitas com compostos de fibra de vidro.

Um estudo de 2022 da Faculdade de Engenharia da Universidade de Washington e da Microsoft Research viu a equipa criar um rato compatível com a Terra recorrendo a um Soluboard PCB como núcleo. Os investigadores descobriram que o Soluboard se dissolvia em água quente em menos de seis minutos. No entanto, pode levar várias horas para quebrar à temperatura ambiente.

Além de dissolver as fibras da PCB, o processo facilita a recuperação dos metais a ela ligados.

Depois [que se dissolve], ficamos com os chips e os traços de circuito que podemos filtrar

Disse o professor assistente da UW, Vikram Iyer, que trabalhou no projeto do rato.

O vídeo abaixo mostra a Soluboard a dissolver-se numa frigideira com água a ferver:

Jonathan Swanston, CEO e cofundador da Jiva Materials disse que "a adoção de um processo de reciclagem à base de água pode levar a maiores rendimentos na recuperação de metais preciosos". Segundo a empresa, a placa tem uma pegada de carbono 60% menor do que as PCBs tradicionais - especificamente, pode economizar 10,5 kg de carbono e 620 g de plástico por metro quadrado de PCB.

A Infineon produziu três protótipos de placas de circuito diferentes com recurso à estrutura Soluboard. Atualmente, a empresa está a usar apenas o PCB solúvel para placas de demonstração e avaliação e diz que cerca de 500 unidades estão em utilização.

No entanto, está a "explorar a possibilidade de usar o material para todos os conselhos", com o objetivo de expandir a adoção nos próximos anos. Com base nos resultados dos testes de stress, também planeia "fornecer orientação sobre a reutilização e reciclagem de semicondutores de energia removidos da Soluboards" para diminuir as hipóteses das peças recuperáveis ​​de futuros modelos de produção serem desperdiçadas.