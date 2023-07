AMD vai investir 400 milhões de dólares na Índia até ao ano de 2028

À medida que o tempo avança, há uma maior necessidade de chips capazes de responder às exigência dos mais avançados produtos que chegam ao mercado global. Neste sentido, as informações recentes indicam que a fabricante norte-americana AMD vai investir um total de 400 milhões de dólares na Índia até ao ano de 2028.

AMD focada na Índia com investimento de 400 milhões de dólares

Segundo as notícias avançadas pela Reuters, a AMD anunciou nesta sexta-feira (28) que vai realizar um investimento a rondar os 400 milhões de dólares na Índia ao longo dos próximos cinco anos, até 2028. Para além disso, a gigante dos chips também adiantou que irá construir o seu maior centro de design no polo tecnológico da cidade indiana de Bangalore e criará cerca de 3.000 novas funções de engenharia em cinco anos.

O anúncio foi deixado na página oficial da empresa norte-americana e indica que o diretor de tecnologia da marca, Mark Papermaster, referiu o investimento numa conferência anual de semicondurores, a qual teve início nesta sexta-feira em Gujarat, o estado natal do primeiro ministro indiano Narendra Modi. Na conferência estavam presentes nomes importantes como Young Liu, presidente da Foxconn, e Sanjay Mahrotra, CEO da Micron.

Segundo Papermaster: "As nossas equipas da Índia vão continuar a desempenhar um papel fundamental no fornecimento de soluções adaptáveis e ao alto desempenho que dá suporte aos clientes da AMD em todo o mundo".

Espera-se que o novo polo da empresa liderada por Lisa Su seja inaugurado antes do final deste ano de 2023 e o mesmo terá uma dimensão de 500.000 pés quadrados, algo como 46.451,52 metros quadrados. Com este novo espaço, a AMD irá assim alargar a presença dos seus escritórios na Índia para um total de 10 locais, contando já com mais de 6.500 funcionários a seu cargo no país asiático.