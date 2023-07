Desde 2021 que a Google tem disponível no Android um sistema de deteção antecipada de terramotos. Este usa o Android para recolher informação e para alertar. A verdade é que este sistema terá falhado no terrível terramoto de 7,8 graus que ocorreu na Turquia em fevereiro.

O sistema da Google tem potencial para ser uma ferramenta essencial para os utilizadores. Não consegue prever os terramotos com muita antecipação, mas permite aos utilizadores ganharem alguns segundos e assim anteverem um problema grave.

Terá sido este sistema que era esperado que disparasse que falhou durante os primeiros momentos no terrível terramoto que aconteceu na Turquia em fevereiro. Quem avança esta informação é a BBC, como resultado de entrevistas a centenas de pessoas presentes no momento.

Do que é revelado, estes alertas apenas chegaram para as réplicas que aconteceram, todas estas mais fracas e com menos impacto. Nenhuma das vítimas entrevistadas revelou ter recebido um aviso do Google em seus telefones Android. Na Turquia, a presença do Android roça os 80%.

Confrontada com esta situação, a Google revelou que o seu sistema terá funcionado no terramoto da Turquia. Micah Berman, líder de produto nos alertas de terremoto do Android, diz que a empresa está "confiante de que este sistema disparou e enviou alertas" antes do primeiro e maior terremoto.

Ainda assim, e do que a BBC relata, a Google não forneceu nenhuma prova para apoiar a afirmação, além de citar as redes sociais. Ao contactar os que publicaram sobre o alerta, apenas um foi capaz de confirmar que recebeu um alerta antes do primeiro terremoto. Outros que publicaram referiam-se a terramotos posteriores para os quais receberam alertas.

O terramoto de fevereiro na Turquia foi um dos mais devastadores da história recente, com quase 60.000 mortes. O sistema da Google, que deveria ter disparado, usa os sensores dos Android para detetá-los antes dos seus efeitos possam ser sentidos. Isso dá alguns segundos antes do início de um terremoto, o que pode dar às potenciais vítimas algum tempo para se prepararem para o impacto