As últimas horas têm mostrado as imagens da destruição do terremoto na Turquia. Em situações destas, qualquer tempo que se consiga antes do sismo acontecer permite preparar para a catástrofe e até salvar vidas. O Android tem presente uma opção que pode alertar para terremotos! Já tem esta opção ativa?

O Android pode salvar vidas

Ao longo dos anos, a Google tem dado ao Android um conjunto de ferramentas que vão para lá do próprio sistema operativo. Dedicam-se a proteger o utilizador, de formas que este nem sequer tem noção, tornando-o uma ajuda em qualquer momento.

Os alertas e outras opções estão presentes, devendo ser ativadas ou, no mínimo confirmadas. Uma delas pode ser essencial em momentos como aconteceu agora na Turquia, com alertas de deteção de terremotos e uma ajuda durante esses momentos.

Ajuda da Google nestes momentos

Esta opção está presente nas versões mais recentes do Android e é simples de ativar ou, no limite, de confirmar que está pronta a ser usada. Deve começar por abrir as Definições e depois procurar a opção Segurança e emergência.

Aqui dentro, e no meio das várias opções presentes, vai encontrar a que procura, chamada Alertas de terremoto. Esta deverá estar ativa, podendo o utilizador ter de imediato a certeza de que no futuro poderá ser ajudado e receberá esse alerta. De recordar que é uma informação que vem de entidades certificadas e usa a localização do smartphone Android.

Simular alerta de terremoto no smartphone

É também possível encontrar presente nesta área uma explicação da forma como este sistema vai funcionar com o Android e qual a fonte dos dados. Há ainda uma opção útil e que permite simular um alerta, para o utilizador ter acesso ao que irá acontecer em caso de alerta de terremoto, bem como uma ajuda sobre o que fazer nesse momento.

Não sendo das opções mais visíveis, esta é sem qualquer dúvida uma das mais importantes para os momentos de necessidade de socorro. Alguns segundos ou minutos de antecipação podem fazer toda a diferença no caso de um terremoto e a Google, pelo Android, vai procurar dar-lhe essa ajuda para se proteger.