Play Store do Android tem uma novidade única! Já a viu esta melhoria do seu smartphone?

Sendo um dos pilares do ecossistema associado ao Android, a Play Store é constantemente melhorada e otimizada pela Google. As mudanças importantes estão fora da vista dos utilizadores, com algumas a serem especialmente importantes. Uma destas melhorias está agora disponível a todos e promete mudar como instalamos apps via Play Store no Android.

Play Store muda como se instalam apps no Android

Apesar de ser um sistema aberto, o Android concentra a instalação das suas apps na Play Store. Esta é a loja oficial e a que a Google tem sob controlo, para tentar evitar a presença de apps maliciosas nos smartphones com o seu sistema operativo.

É esta loja que agora tem uma novidade que a mudará de forma muito completa. É uma novidade que já tinha sido detetada ainda numa fase de testes muito inicial. Falamos da possibilidade de instalar mais do que uma app de forma simultânea.

Até agora a Play Store apenas permitira a instalação de uma app de cada vez. O utilizador poderá escolher várias em simultâneo, mas as restantes ficavam em espera até a sua vez de ser instalada chegasse. Agora, com a novidade descoberta, os utilizadores podem já ter 2 apps a serem instaladas concorrencialmente.

Google quer acelerar processo nos smartphones

Esta não é ainda uma novidade oficial e que tenha sido revelada pela Google. Surgiu surpreendentemente, devendo ser apresentada formalmente nos próximos dias. Curiosamente não é ainda total, pois as atualizações de apps ainda não têm acesso a este processo concorrencial.

A título de exemplo, a Apple tem igualmente esta capacidade no iOS, no que toca a instalar as apps no iPhone. No caso desse sistema, a App Store consegue tratar com o processo de download e instalação de 3 apps em simultâneo.

Esta mudança está por agora ainda só a ser vista em vários smartphones e tablets Pixel que goram testados. Estes apresentavam ainda o Android 14 e versão 40.6.31 da Play Store. Certamente que nas próximas horas será alargado a muitos mais equipamentos e a mais versões do sistema da Google.