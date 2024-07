Se tem um smartphone Samsung é melhor instalar a atualização de agosto urgentemente

A posição da Samsung face às atualizações tem mudado nos últimos anos. A marca quer manter cada vez mais os seus smartphones com as necessárias correções de segurança e trabalha nesse sentido de forma muito aplicada. Para mostrar isso vem o alerta, para que todos instalem a atualização de agosto assim que esta for lançada. Corrige uma falha grave que deve ser tratada o mais depressa possível.

Instalar a atualização de agosto urgentemente

Aparentemente, o patch de segurança de agosto de 2024 da Samsung será extremamente importante em termos de segurança. Esta correção de segurança da Samsung parece crítica, uma vez que corrige uma vulnerabilidade perigosa e que poderá ser explorada pelos atacantes.

Em junho de 2024, foi relatado que os telefones e tablets Android foram atingidos por uma vulnerabilidade crítica (CVE-2024-32896). Nessa altura, a Google foi forçada a lançar uma segunda atualização para corrigir este bug grave e que deixava os utilizadores expostos.

Assim sendo, era de esperar que a falha crítica afetasse apenas os dispositivos Pixel. No entanto, tal não parece ser verdade. Esta vulnerabilidade parece afetar todos os dispositivos Android, e a Samsung antecipou-se agora e decidiu lançar um patch para a mesma sem esperar pela atualização do Android 15.

Samsung quer proteger utilizadores e smartphones

A vulnerabilidade CVE-2024-32896 representa um risco de segurança significativo e será corrigida com a próxima atualização de segurança da Samsung. A empresa sul-coreana confirmou que um patch de segurança crítico estará disponível para os smartphones e tablets Galaxy no próximo mês. Importa destacar que o lançamento da atualização dependerá de cada dispositivo, país e fornecedor de rede.

O governo dos EUA emitiu instruções para os funcionários federais atualizarem os seus dispositivos Pixel até 4 de julho de 2024 ou deixassem de os utilizar. Os programadores da ROM GrapheneOS focada na segurança revelaram que existe outra vulnerabilidade crítica (CVE-2024-29745) que afeta todos os dispositivos Android, mas as marcas de smartphones ainda não a corrigiram.

Com a atualização de agosto de 2024, espera-se também que a Samsung traga grandes melhorias na câmara para a série Galaxy S24. No entanto, pode concentrar-se em trazer as mais recentes características do Galaxy AI vistas na One UI 6.1.1, em vez de incluir estas correções de câmara.