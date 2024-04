E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Dacia Duster 4x4, falámos do que será o novo BYD Bao 9, do que são capazes os robôs e IA na construção de casas, e muito mais.

A marca Fang Cheng Bao, da gigante chinesa BYD, revelou o seu mais recente conceito de supercarro, o Super 9 (ou Bao 9). Sem tejadilho e com um design elegante, o seu aspeto é semelhante ao famoso Batmobile dos anos 60.

A Hyundai desenvolveu uma película inovadora de nano-refrigerante para reduzir as temperaturas no interior dos veículos. Nalgumas épocas do ano e, em certos países, praticamente durante todo o ano, o interior dos veículos atinge mais de 50 °C.

Não só a energia solar e eólica dão forma às fontes renováveis. Também a geotérmica é uma alternativa a considerar, ainda que não seja explorada com a mesma devoção. Agora, a chinesa Sinopec concluiu o poço de energia geotérmica mais profundo da China, com mais de cinco quilómetros!

A construção de uma casa pode ser muito demorada. Felizmente, a evolução tecnológica poderá resolver este problema, acelerando os processos. E se a sua próxima casa fosse erguida por robôs alimentados por Inteligência Artificial (IA)?

As várias melhorias que foram sendo implementadas pela Tesla resultaram num Optimus assustadoramente capaz de realizar tarefas que os humanos pretendem automatizar. Apesar de as executar apenas na Tesla, onde tem vindo a ser testado, a ideia é, segundo Elon Musk, começar a vender o robô humanoide a clientes de fora da empresa até ao final de 2025.

A Dacia tem moldado o mercado automóvel em Portugal. Dentro da sua mais variada oferta, o Duster é um ícone, e a nova versão está ambiciosa, com preços a começarem nos 19.150 euros.

Os diamantes naturais demoram milhares de milhões de anos a formarem-se, sendo associados a desmedida exclusividade e estando disponíveis a preços pouco acessíveis. Considerando o processo artificial - ainda assim, demorado -, cientistas conseguiram, agora, criar diamantes em apenas 150 minutos.

Rise of the Ronin é o mais recente trabalho da experiente equipa japonesa da Team Ninja e trata-se de um título que grandes expetativas gerou ao longo dos últimos meses (tal como podem ver aqui ou aqui). O jogo já chegou e nós já o experimentámos. Vamos ver...

A China terá desenvolvido um chip de interface cérebro-computador chamado Neucyber que permite a um macaco controlar um braço robótico apenas com os seus pensamentos.

Nós, terráqueos, temos a sorte de ter a Lua como satélite natural. Além da influência que exerce na nossa vida, sendo responsável por tornar o nosso planeta mais habitável, é vista como um fornecedor de muitos minérios. Mais agora que se conheceu o seu interior!

A Inteligência Artificial (IA) está a mostrar-nos como algo tão útil pode, ao mesmo tempo, ser muito prejudicial. Esta câmara, por exemplo, pode criar imagens falsas de pessoas, despindo-as.