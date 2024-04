Está confirmado o que existe no interior da Lua e cresceu o interesse em explorá-lo

Nós, terráqueos, temos a sorte de ter a Lua como satélite natural. Além da influência que exerce na nossa vida, sendo responsável por tornar o nosso planeta mais habitável, é vista como um fornecedor de muitos minérios. Mais agora que se conheceu o seu interior!

A Lua é um aliado fundamental do nosso planeta, a Terra. No entanto, não sabemos tudo o que gostaríamos de saber sobre ela, apesar de a estarmos a conhecer há milénios e a tentar perceber como nos afeta.

De facto, existem muitos calendários lunares em diferentes culturas do nosso planeta que o preferem ao calendário solar. Em 2023, descobriu-se como era o núcleo do nosso satélite e isso ajudou-nos a compreender melhor o seu funcionamento.

Portanto... não é surpreendente que existam agora empresas cujo principal objetivo é explorar os recursos da Lua, algo que parece provável que se concretize mais cedo ou mais tarde. Cresce o interesse da instalação de bases lunares.

O que está no interior da Lua

Após uma investigação extensa e aprofundada, publicada em maio de 2023 na revista Nature, uma equipa de cientistas revelou o que existe no núcleo interior da Lua: uma esfera sólida com uma densidade semelhante à do ferro.

Até agora, havia diferentes opiniões sobre esta questão, com alguns especialistas a defenderem que o interior do núcleo lunar poderia estar completamente fundido. No entanto, tudo indica que seria absolutamente sólido, com tudo o que isso implica.

O estudo liderado por Arthur Briaud foi bastante claro ao indicar que o núcleo sólido do satélite serviria para fundamentar uma teoria sobre uma mudança profunda.

Isto significa que os objetos mais pesados da Lua caem para dentro, enquanto os de menor densidade são ejetados para fora. Isto ajuda a compreender como alguns elementos se encontram na superfície da Lua e como os bombardeamentos de asteroides e meteoritos afetam a superfície da Lua.

Para chegar a estas conclusões, a equipa de Briaud e o Centro Nacional Francês para a Investigação Científica utilizaram dados anteriores que apoiavam a sua hipótese, recuando até aos dados sísmicos lunares da missão Apollo, embora os seus medidores não fossem da melhor qualidade possível.

Elementos Terras Raras e Metais Preciosos na Lua

Compilando todos os dados, determinaram que o núcleo lunar é bastante semelhante ao da Terra, com uma camada exterior fluida e um núcleo interior sólido.

Este núcleo tem uma densidade de 7,822 quilogramas por metro cúbico, que é muito semelhante à do ferro.

Este estudo de 2023 não foi o único a chegar a estas conclusões, já que Renee Weber, da NASA, identificou o núcleo interno sólido em 2011.

Embora as informações obtidas por Briaud sejam muito mais complexas e profundas, servindo para encerrar finalmente a questão.

Tudo isto convida-nos a aprender muito sobre a evolução do campo magnético do nosso satélite, que tem vindo a diminuir ao longo de milhões de anos até agora.

No entanto, também tem implicações para as expectativas humanas na Lua, uma vez que conhecer a forma como os materiais se distribuem no manto lunar também sugere possibilidades de o explorar.

A importância das bases lunares e das minas na Lua

A China está a planear lançar um míssil na Lua e criar uma base na cratera que este formar. É uma forma muito interessante de se proteger das radiações e da corrosão na sua superfície, mas é também muito interessante a abordagem que as grandes potências mundiais pretendem adotar: investigação, desenvolvimento e exploração efetiva dos recursos do território lunar.

Há também planos de empresas privadas para explorar os seus recursos. Ainda não estão a falar de recursos minerais, mas estão a considerar a ideia de explorar o Hélio-3, que é utilizado para planos avançados na Terra, como a fusão nuclear.

De facto, acredita-se que existem 1,1 milhões de toneladas de Hélio-3 na Lua, e uma única tonelada está avaliada em 4 mil milhões de dólares. De facto, a China descobriu um mineral que é parcialmente constituído por este elemento.

Conhecido como Changesite, este mineral é muito rico em Hélio-3, o que o torna perfeito para ser extraído e enviado para a Terra.

Assim, embora o núcleo da Lua seja inacessível e não possa ser explorado como tal, mostra-nos como os materiais estão dispostos na Lua e convida-nos a procurar novas formas de explorar sistematicamente o território.

Para já, existem apenas planos, rebuscados ou não, mas é evidente que tudo tem como objetivo a exploração dos recursos da Lua.

De facto, o artigo II do Tratado do Espaço da ONU permite perfeitamente a exploração dos recursos, desde que não faça parte de uma apropriação nacional do conjunto dos corpos celestes.