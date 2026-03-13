Cuidado, Neuralink! China aprova o primeiro chip cerebral do mundo para uso comercial

O regulador de medicamentos da China anunciou, hoje, que aprovou a comercialização de um sistema de interface cérebro-computador (em inglês, BCI), que procura restaurar a capacidade de movimento das mãos. Esta é a primeira aprovação mundial de um dispositivo deste tipo para uso comercial.

Fabricado pela Borui Kang Medical Technology, o dispositivo procura restaurar o movimento e a comunicação em pessoas que sofrem de diferentes formas de paralisia.

Conforme divulgado, foi concebido para pacientes com tetraplegia causada por lesões na medula espinal cervical, ajudando-os a recuperar a capacidade de agarrar objetos com a mão através de uma luva.

Trata-se de um sistema BCI invasivo, pelo que os eletrodos são inseridos diretamente no cérebro, em vez de ficarem apenas na sua superfície.

Além disso, o dispositivo utiliza uma implantação extradural minimamente invasiva e recorre a tecnologia sem fios.

Dispositivo made in China quer competir com a Neuralink

Com esta aprovação, a China poderá ver a tecnologia BCI entrar em uso público prático dentro de três a cinco anos, à medida que os dispositivos amadurecem, conforme explicado por um dos principais especialistas na área, à Reuters, na semana passada.

Neste momento, a China procura acompanhar startups norte-americanas, como a Neuralink de Elon Musk, olhando este tipo de produto como uma prioridade, segundo o regulador de medicamentos da China, a National Medical Products Administration.

Aliás, o setor foi classificado como uma "indústria do futuro" no mais recente plano quinquenal de Pequim, divulgado na semana passada.

Fundada em 2016 por Elon Musk e uma equipa de engenheiros e cientistas, a Neuralink já começou a implantar o seu dispositivo BCI em pacientes humanos, em janeiro de 2024, permitindo que pessoas com lesões graves da medula espinal controlassem computadores apenas com sinais cerebrais. Entretanto, o regulador norte-americano de medicamentos aprovou ensaios humanos do implante N1, incluindo projetos para restaurar visão e comunicação. Em 2026, a empresa, que é referência nesta área, planeia iniciar a produção em larga escala e cirurgias automatizadas, com procedimentos menos invasivos e mais acessíveis.

Chip cerebral aprovado pela China para pacientes entre 18 e 60 anos

Os pacientes elegíveis para o chip cerebral aprovado neste sexta-feira devem ter entre 18 e 60 anos, e sofrer de um tipo específico de lesão da medula espinal.

O diagnóstico deve ter pelo menos um ano e os pacientes devem encontrar-se em condição estável durante seis meses após o tratamento padrão.

Mais, não devem conseguir agarrar objetos com as mãos, mas precisam de manter alguma função nos braços superiores.

Segundo a imprensa internacional, citando o regulador chinês, os dados de ensaios clínicos mostraram uma melhoria significativa na capacidade de agarrar com a mão entre os participantes, com progressos que ajudaram a melhorar a sua qualidade de vida.

