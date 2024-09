Neuralink de Elon Musk desenvolve chip cerebral que promete devolver a visão a cegos

A Neuralink, empresa de chips cerebrais de Elon Musk, deu mais um passo em frente. Se no ano passado foi notícia pelo sucesso do seu dispositivo Telepathy em dois pacientes, agora é a vez de um segundo chip, cujo objetivo é devolver a visão a pessoas cegas. Chama-se Blindsight e acaba de receber a designação de dispositivo inovador pela FDA.

A FDA (Food and Drug Administration) é a autoridade americana que se dedica a dar luz verde ao desenvolvimento e à comercialização de medicamentos e alimentos. A designação de produto inovador, quer se trate de um dispositivo ou de um tratamento, é atribuída aos produtos destinados a tratar doenças potencialmente fatais.

Com este rótulo da FDA, a burocracia dos ensaios clínicos é bastante acelerada, de modo a que o tempo seja totalmente investido na demonstração do desempenho e da segurança, sem tanta burocracia.

Isto é semelhante ao que aconteceu com a vacina contra a COVID-19. Porque era vital tê-la o mais rapidamente possível, as autoridades competentes em diferentes partes do mundo autorizaram a aceleração destes procedimentos. No entanto, a parte científica dos ensaios clínicos decorreu sem problemas. Espera-se que o mesmo aconteça com o Blindsight.

O que é o Blindsight?

Elon Musk disse recentemente nas redes sociais que o Blindsight vai ajudar muitas pessoas cegas, mesmo que tenham perdido os dois olhos e o nervo ótico. O córtex visual, que é responsável pelo processamento da informação que chega através da retina, precisa de funcionar.

Este dispositivo capta a luz que normalmente chegaria à retina e envia o sinal para uma série de elétrodos, ligados a neurónios no córtex visual. O resultado seria uma imagem em que os pixels seriam equivalentes ao número de neurónios estimulados. Basicamente, substitui o papel dos olhos e do nervo ótico por elétrodos.

Na altura, Elon Musk garantiu que este dispositivo Neuralink seria melhorado pouco a pouco. Inicialmente, a imagem seria de má qualidade, "como os primeiros gráficos da Nintendo". Com o tempo, porém, melhoraria ao ponto de ultrapassar a visão humana.

FDA acredita nos avanços da Neuralink

Em março passado, Elon Musk anunciou que já tinham sido realizados ensaios em macacos. Em 2022, a Neuralink foi rodeada de polémica depois de vários antigos funcionários terem afirmado que foram pressionados a adotar práticas pouco seguras e que vários animais experimentais tinham morrido em consequência disso.

Consciente deste problema, Elon Musk apressou-se a garantir que nenhum dos macacos envolvidos nos testes do Blindsight tinha sido ferido. Isto parece ter convencido a FDA, que acaba de lhe conceder autorização para acelerar a burocracia nos ensaios em humanos.

Se tudo correr bem, é possível que dentro de alguns anos exista um chip cerebral que permita às pessoas cegas ver pelo menos pontos desfocados.

Leia também: