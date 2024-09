YouTube prepara-se para introduzir uma funcionalidade brilhante na sua app de TV

O YouTube vai renovar a sua aplicação de TV, com o objetivo de aumentar a sua competitividade no panorama do streaming, adotando caraterísticas populares vistas em plataformas como a Netflix e o Prime Video. Esta reformulação trará mudanças significativas à interface da plataforma, melhorando a experiência dos utilizadores.

"Nova" app de TV trará episódios e temporadas!

De acordo com um relatório recente, a próxima atualização do YouTube irá introduzir uma aplicação de TV redesenhada que permite aos YouTubers organizar os seus conteúdos por episódios ou temporadas, semelhante ao formato popularizado pela Netflix.

Este afastamento do layout atual faz parte da estratégia do YouTube para oferecer uma experiência de visualização mais envolvente e estruturada.

A chave para esta reformulação é a introdução dos "Canais de horário nobre", uma funcionalidade lançada inicialmente em 2022 com o objetivo ambicioso de substituir a televisão por cabo tradicional. Embora não tenha atingido esse objetivo, os canais Primetime servirão agora de base para o novo design da aplicação de TV do YouTube.

YouTube quer acompanhar a evolução

Muitos criadores estão a produzir conteúdos mais longos com um arco narrativo que abrange vários episódios.

Referiu Christian Oestlien, vice-presidente de gestão de produtos do YouTube, sublinhando a adaptação da plataforma para satisfazer estas necessidades de conteúdo em evolução.

Uma caraterística notável da aplicação renovada é a introdução de "Páginas de Programas" para as subscrições de canais, oferecendo pré-visualizações imersivas semelhantes às páginas de séries da Netflix. Esta melhoria tem como objetivo proporcionar aos espectadores uma experiência de navegação perfeita, semelhante à exploração de conteúdos noutros serviços de streaming.

Para criadores como Michelle Khare, conhecida pela sua série "Challenge Accepted", a nova interface promete apresentar o conteúdo num formato estruturado, baseado em temporadas, que imita a experiência de navegar por programas em plataformas de streaming populares.

É uma ótima forma de o público descobrir e interagir com o trabalho de um criador.

Comentou Khare sobre as novas funcionalidades.

O YouTube confirmou que a aplicação redesenhada, incluindo funcionalidades para organizar o conteúdo por temporada e episódio, será lançada gradualmente ao longo de 2025.

