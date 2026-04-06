Este cartão permite viajar pela Europa sem gastar uma fortuna

Viajar já não é um luxo reservado a poucos; hoje, graças a iniciativas pensadas para jovens, explorar novos destinos ficou mais acessível e económico. Este cartão não oferece apenas descontos em Portugal, mas permite viajar pela Europa sem gastar uma fortuna.

De nome European Youth Card (EYC) Card, o cartão jovem europeu é um cartão pensado para jovens que oferece uma grande variedade de descontos e vantagens em toda a Europa.

Criado pela European Youth Card Association (EYCA), o cartão permite que os jovens economizem em transportes, alojamento, cultura, restaurantes e serviços, tornando viagens e atividades de lazer mais acessíveis.

Ao planear uma viagem internacional, é útil consultar a lista de descontos disponíveis em cada país, pois há centenas de atrações, museus, parques, transportes e atividades culturais que participam da rede de parcerias do cartão, podendo tornar a experiência muito mais económica.

Cartão Jovem em Portugal

Em Portugal, o EYC Card é representado pelo Cartão Jovem, emitido pela Movijovem, mantendo as vantagens do cartão europeu, mas com benefícios adaptados ao contexto nacional, à semelhança do que acontece noutros países do bloco.

Entre os exemplos de descontos disponíveis destacam-se entradas em museus e cinemas, passes de transportes públicos, alojamento em hostels ou hotéis parceiros e acesso a eventos culturais e desportivos.

Numa parceria com a Ordem dos Psicólogos, destinada a reforçar o apoio à saúde mental dos jovens, o Cartão Jovem oferece acesso a uma rede de psicólogos, com consultas a preços reduzidos. Em Portugal, o Cartão Jovem oferece:

Primeira consulta gratuita;

Quatro consultas seguintes com uma tarifa máxima de 25 euros;

Desconto mínimo de 50% sobre o valor de tabela nas consultas subsequentes.

Mais, os jovens com idades entre 18 e 29 anos (inclusive), com residência em Portugal e voluntários ou membros de uma associação, podem aderir ao Cartão Jovem Mais.

Por forma a conhecer o mérito dos jovens que se envolvam em ações de voluntariado e solidariedade, esta iniciativa nacional e de âmbito europeu oferece vantagens exclusivas, como descontos, isenções ou serviços, prestados por entidades públicas e privadas, entre outros.

O cartão destina-se a jovens com idades até cerca de 30 anos, e pode ser utilizado em formato digital, através da aplicação oficial, facilitando o acesso rápido e simples aos descontos e benefícios, tanto em Portugal como no resto da Europa.

Consultar regularmente a lista de parceiros e descontos permite tirar o máximo proveito das vantagens, tornando viagens, atividades culturais e experiências de lazer mais acessíveis.