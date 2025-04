Submarino desaparece na Antártida após descobrir estruturas desconhecidas sob o gelo

O submarino Ran desapareceu sem deixar rasto quando transitava sob a plataforma de gelo Dotson, uma região nunca explorada na Antártida Ocidental.

Submarino Ran desapareceu na Antártida sem deixar rasto

No início de 2024, um submarino chamado Ran desapareceu ao largo da plataforma de Dotson, na Antártida Ocidental, após a descoberta de uma série de estruturas desconhecidas no gelo sob o Oceano Austral.

O veículo subaquático autónomo de seis metros de comprimento foi colocado no mar em 2022 por uma equipa internacional de cientistas da International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) para explorar a parte inferior desta plataforma primitiva, uma área que nenhum ser humano tinha visto antes.

A causa exata do seu desaparecimento continua por esclarecer.

É um pouco como ver o lado escuro da Lua.

Disse Anna Wåhlin, autora principal do estudo e professora de física oceanográfica na Universidade de Gotemburgo.

Anteriormente, os cientistas tinham utilizado satélites e núcleos de gelo para explorar esta plataforma. O Ran permitiu-lhes, pela primeira vez, navegar na zona oculta do oceano que se situa entre o fundo do mar e o gelo.

O submarino obteve mapas de alta resolução da parte inferior do gelo que revelaram estruturas nunca antes observadas.

Ran viajou mais de 16 quilómetros diretamente para a cavidade por baixo da plataforma. Equipado com um sonar avançado, o veículo produziu mapas de alta resolução da parte inferior do gelo.

As estruturas descobertas pelos seus sensores tinham caraterísticas físicas estranhas, sob a forma de planaltos gelados em forma de lágrima e padrões de erosão intrincados que os cientistas não esperavam.

De facto, Wåhlin diz que estas estruturas mostram que os modelos atuais de fusão do gelo não conseguem explicar o que os cientistas descobriram.

Chave para compreender o gelo terrestre

O objetivo da equipa do ITGC era utilizar o Ran para recolher dados sobre a mecânica da fusão dos glaciares nesta região, particularmente em relação às correntes submarinas, e para mapear a topografia por baixo do gelo.

A sua principal missão era compreender por que razão a parte oriental da plataforma de gelo Dotson é mais espessa e derrete mais lentamente do que a parte ocidental.

Os dados recolhidos, publicados na revista científica Science, indicam que esta diferença pode ser atribuída à influência das águas profundas circumpolares, uma mistura de líquido dos oceanos Pacífico e Índico que afeta a base de gelo de forma diferente na plataforma.

Este fenómeno pode ser um fator-chave para as diferentes taxas de fusão do gelo, dizem os cientistas: águas mais quentes e turbulentas corroem a parte ocidental mais rapidamente do que a parte oriental, que não tem essa exposição.

O veículo cartografou cerca de 130 quilómetros quadrados de gelo, revelando uma estrutura mais intrincada do que os cientistas tinham modelado, segundo Wåhlin:

O mapeamento deu-nos muitos novos dados que precisamos de analisar mais detalhadamente. É claro que muitas suposições anteriores sobre o derretimento da parte inferior dos glaciares estão aquém da realidade. Os modelos atuais não conseguem explicar os padrões complexos que observamos.

O ambiente extremo impede a comunicação em tempo real com o Ran, tornando impossível o uso de GPS ou outros sistemas de localização. As missões do veículo, em termos de duração, variam entre algumas horas e mais de um dia, o que torna a navegação e a recolha de dados particularmente complexas. Apesar do grande desafio destas condições, o Ran completou 14 missões em 2022.

Quando retomaram o trabalho dois anos depois, o veículo desapareceu sem deixar rasto logo na sua primeira missão. A equipa não sabe o que causou o desaparecimento do Ran na Antártida e só pode especular. Poderá ter encalhado, sofrido o ataque de alguma forma biológica ou talvez tenha havido uma avaria mecânica, mas o certo é que não chegou ao ponto de encontro programado e não foi encontrado qualquer vestígio.

Ainda que tenhamos obtido dados valiosos, não conseguimos tudo o que esperávamos. Os avanços foram possíveis graças ao submersível único que era o Ran. A investigação é necessária para compreender o futuro da camada de gelo da Antártida, e esperamos poder substituir o Ran para continuar este importante trabalho.

Concluiu Wåhlin.