Páscoa Digital: veja o que a TCL colocou no seu cabaz tecnológico

A TCL, referência no mercado em inovação e tecnologia, sabe a importância que a época da Páscoa tem para os portugueses. Em vez de estar recheado com ovos de chocolate, o cabaz tecnológico da TCL contém alguns dos produtos mais inovadores que a marca atualmente disponibiliza, para que todos possam desfrutar de uma Páscoa mais tecnológica.

A TCL Mobile é especializada na investigação, desenvolvimento e fabrico de smartphones, tablets e dispositivos ligados. A TCL Electronics é uma marca líder em eletrónica de consumo e um dos principais nomes da indústria global de televisões.

Cabaz tecnológico TCL

Smartphone 50 PRO NXTPAPER 5G - Para quem está sempre ligado

Para quem precisa de estar sempre ligado, seja para trabalho ou para estar presente nas redes sociais, o 50 PRO NXTPAPER 5G é a escolha perfeita. Equipado com tecnologia 5G e um desempenho rápido, este smartphone garante uma navegação fluida e eficiente.

O ecrã de 6,8 polegadas, com uma taxa de atualização de 120 Hz, foi criado para oferecer uma experiência visual semelhante à do papel, graças à tecnologia inovadora NXTPAPER. Esta funcionalidade, aliada ao filtro de luz azul a nível do hardware, propriedades antirreflexo e adaptação automática da temperatura de cor e do brilho, proporciona um maior conforto visual e ajuda a reduzir o cansaço ocular.

TCL 50 PRO NXTPAPER 5G: PVP €349,99

MOVEAUDIO Go - Para quem é uma seca

Nem toda a gente gosta de reuniões familiares, como as que decorrem durante esta época. Para essas pessoas, recomendamos os MOVEAUDIO Go, auscultadores sem fio equipados com tecnologia de cancelamento de ruído ambiente. Graças a uma ligação Bluetooth 5.3, poderá emparelhar facilmente com qualquer dispositivo.

A qualidade de som é garantida por potentes drivers de 10 mm, e pela utilização de um sistema de equalização de três modos. Conta ainda com certificação IP54 (contra salpicos de água) e até 30 horas de autonomia (7h e meia com uma só carga), utilizando a carga total do estojo de carregamento.

TCL MOVEAUDIO Neo: PVP €49,99

Para quem tem sempre algo pendente – NXTPAPER 14

Para aqueles que precisam de trabalhar nestas ocasiões, utilize o surpreendente NXTPAPER 14. Trata-se de um tablet com um ecrã inovador de 14.3 polegadas e resolução 2.4K que, graças à tecnologia NXTPAPER, permite transformar a interface, entre o modo regular, que garante uma experiência visual mais rica, passando pelos dois modos que se assemelham ao papel, o modo Papel Colorido e o modo Papel Impressão, ambos destinados a uma utilização com maior conforto visual e menor tensão ocular.

Os 10.000 mAh de bateria e o MediaTek Helio G99 garante recursos para todos os momentos onde é exigida produtividade, mas que também podem ser aproveitados para os merecidos momentos de entretenimento.

TCL NXTPAPER 14: PVP €399,99

Desfrutar em família – C6K

Se a televisão continua a ser a desculpa perfeita para reunir todos os membros da família, então é a TCL QD-Mini LED C6K a TV que está à altura dessa ocasião.

Disponível entre as 65 e 98 polegadas, esta televisão recorre à tecnologia QD-Mini LED para uma qualidade de imagem extraordinária, com um máximo de 512 zonas de controlo de iluminação independentes, processamento de imagem a cargo do poderoso AiPQ Pro, 144 Hz de frequência de atualização nativa com VRR, sistema de som ONKYO 2.1 e sistema operativo Google TV de última geração, que oferece recomendações de conteúdos personalizáveis, controlo de voz mãos-livre e acesso ininterrupto aos principais serviços de streaming.

TCL C6K: PVP €999 (desde)

Para envolver todos – Soundbar Q75HE

De que serve ter uma televisão extraordinária se não podemos desfrutar da vertente audiófila da ocasião. É aqui que entra a incrível Q75HE, uma barra de composta por uma barra com 5.1.2 canais com um total de 11 altifalantes dedicados para 620W de potência máxima, estando estes orientados segundo a tecnologia TCL Ray.Danz, para uma maior envolvência.

Conta ainda com um poderoso subwoofer de 200W, certificação Dolby Atmos e DTS: X, bem como interface HDMI eARC, para emparelhar na perfeição com os dispositivos já existentes na sua sala, como TV Box ou consola de jogos.

TCL Q75HE: PVP €499,99

Nesta data especial, a TCL reforça o compromisso de oferecer tecnologia acessível, inovadora e capaz de se adaptar a diferentes perfis e necessidades. Encontre o produto perfeito para celebrar a Páscoa em família!