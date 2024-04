Zeekr Mix: rival do VW ID Buzz repensa radicalmente o carro da família

A marca de carros elétricos da Geely, Zeekr, revelou a nova arquitetura SEA-M. Desta estrutura resultou o Zeekr Mix. O SEA-M é derivado da conhecida Arquitetura de Experiência Sustentável (SEA) da Geely e é adequado para tudo, desde carros de passageiros, como robotáxis, até veículos comerciais.

O Zeekr Mix EV, baseado na nova arquitetura Zeekr SEA-M, foi apresentado na Feira de Automóveis de Pequim pela submarca do Grupo Geely, Zeekr.

A arquitetura SEA-M oferece o que a Zeekr descreve como o máximo de espaço, o que se reflete no Zeekr Mix, que embelezou os stands da Feira de Automóveis de Pequim.

Recursos

A Zeekr é a marca premium de veículos elétricos do Grupo Geely e o Mix é sua mais recente oferta principal.

A arquitetura SEA-M é uma melhoria da Arquitetura de Experiência Sustentável (SEA) que suporta uma ampla gama de produtos. A nova solução de mobilidade SEA-M, assim como o design original, suporta uma ampla gama de VEIs, incluindo robo-táxis, veículos multiuso e veículos para operações logísticas.

O Zeekr Mix com arquitetura SEA-M vem com segurança veicular aprimorada, manuseio rápido e o máximo de espaço na cabine. A arquitetura, de acordo com a empresa, suporta a criação de um espaço interior inteligente com opções de posicionamento de assento variável.

O Mix possui um piso plano, uma alta relação entre entre-eixos e comprimento e um exterior em estilo cápsula.

O SEA-M impõe um raio de viragem de menos de cinco metros para maior manuseio. As proporções variáveis de direção são suportadas pela arquitetura e ainda acrescenta o potencial para "desacoplar" o volante para uma condução inteligente avançada em modelos futuros.

O Zeekr Mix possui 6,3 metros quadrados de espaço interior, que a Zeekr afirma ser o maior da sua classe. O Mix tem 4,7 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, bem como uma distância ao solo de 39 cm.

Está a ser apresentado como o primeiro VEI (Veículo Elétrico Individual) de produção com bancos dianteiros rotativos eletricamente que suportam 270 graus de rotação.

Preço e Disponibilidade

Embora a Zeekr não tenha divulgado a data de lançamento do Mix, o anúncio poderá ser feito em breve, bem como o preço do modelo.

Este é mais um trunfo para a "dona" da Volvo, Polestar, Lotus, Smart... entre várias outras.