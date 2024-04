Dacia Duster apresenta o seu novo e elegante SUV por apenas 19.150 euros

A Dacia tem moldado o mercado automóvel em Portugal. Dentro da sua mais variada oferta, o Duster é um ícone e a nova versão está ambiciosa, com preços a começarem nos 19.150 euros.

Dos 4x2 aos 4x4, este Duster eleva substancialmente a fasquia dos pequenos SUV. Fomos conhecer, conduzir e experienciar a terceira geração do novo Duster: "mais Duster, ainda um Duster".

O Dacia Duster é um bom carro?

Desde o lançamento do Dacia Duster em 2010, o modelo tornou-se sinónimo de robustez, praticidade e valor. O novo SUV de terceira geração, que será lançado dentro de algumas semanas, parece destinado a dar continuidade a esta tendência, mas traz um visual renovado, novas tecnologias e pela primeira vez a opção de potência híbrida.

Eventualmente por ter outros planos para um novo SUV, quiçá a aparecer em 2025, a marca resistiu à tentação de aumentar as dimensões do renovado Duster. É quase do mesmo tamanho do carro que substitui, mas com um estilo sofisticado que o faz parecer uma máquina ideal para terrenos difíceis.

Ora, foi mesmo nesses "caminhos" difíceis que fomos por à provca o novo Duster.

A história do Duster conta já com vários capítulos, dando esta terceira geração forma ao mais recente. Ao longo dos 13 anos de carreira, recebeu mais de 40 prémios, a sua produção é, até à data, de 2,2 milhões de unidades e continua a aumentar, e a sua popularidade crescente colocou-o como o SUV mais vendido da Europa, em 2022, em todos os segmentos do mercado de particulares.

Dacia reinventou o design do Duster

Apesar de manter a aparência marcante que impulsionou as gerações anteriores até ao topo – especialmente o seu carácter sólido e robusto de SUV – a Dacia eleva o design desta terceira geração mais alto, mais longe e com mais força. Aliás, tudo isto pareceu-nos bem presente no mote que apresentou no evento: "tudo o que é essencial, sem artifícios".

Neste novo Dacia Duster, impera a simplicidade. Não há grandes luxos, é verdade, mas já vemos maos qualidade nos materiais, mais atenção ao design e sobretudo, mais conforto.

Queríamos que o design exterior e interior fosse realmente consistente. O estilo tenso e resistente do interior faz-nos sentir devidamente protegidos.

Partilhou David Durand, diretor de Design da Dacia.

No interior, o novo Duster é muito mais sofisticado do que o modelo antigo. Como podmeos ver na imagem a seguir, o veículo de entrada apenas inclui um suporte para telemóvel no centro, mas o equipamento seguinte inclui um sistema de infoentretenimento com ecrã tátil e conetividade sem fios para smartphone.

A Dacia trabalhou a ergonomia, incluindo o ecrã central de 10,1 polegadas posicionado no campo de visão do condutor e com um ângulo de 10° na sua direção.

Na perspetiva dos especialistas de design na marca, "o Duster não seria o Duster sem um interior inteligente e prático que facilita a vida quotidiana dos clientes".

Dentro desta gama de preços, não vai ser fácil encontrarmos mais do que este carro traz.

Ainda dentro do novo aspeto, destacamos a nova assinatura em forma de Y, que sublinha a ligação entre o interior e o exterior do novo Duster:

No interior , a superfície das saídas de ar é em forma de Y (e em tom de Cobre na versão Extreme), e o Y também aparece à volta dos apoios de braços dos painéis das portas. O nome da marca no centro do volante foi substituído pelo logótipo da Dacia.

, a superfície das saídas de ar é em forma de Y (e em tom de Cobre na versão Extreme), e o Y também aparece à volta dos apoios de braços dos painéis das portas. O nome da marca no centro do volante foi substituído pelo logótipo da Dacia. No exterior, os faróis e as luzes traseiras do novo Duster estão dispostos em Y, e a mesma forma é visível nas jantes de liga leve - que também não têm crómio (a forma como os materiais são polidos é que lhes dá o brilho).

As raízes de valor da Dacia tornam-se óbvias quando se começa a mexer no interior - não encontrará plásticos de toque suave em qualquer parte do interior do Duster. No entanto, tudo parece resistente e as texturas interessantes conferem-lhe um aspeto bastante agradável - gostamos muito dos tapetes de borracha, que foram concebidos para se assemelharem aos contornos de um mapa.

As superfícies robustas devem estar à altura dos rigores da vida familiar ou das aventuras - resistem a muita porrada que levará seguramente no dia a dia e depois tem a vantagem de ser mais fáceis de limpar.

Outra característica que a marca teve em conta neste redesenho do Duster foi o espaço interior. De facto é um pequeno SUV mas não se engane, acomoda perfeitamente 3 pessoas atrás, sem constrangimeiros mas para quem tenha 1,80 m de altura. Este espaço não sacrificou a bagageira. O espaço é grande, vai de 430 a 517 litros.

Plataforma CMF-B entrega um Duster robustoe ágil

Entrando numa parte mais técnica, este novo Duster é construído sobre a plataforma CMF-B, que está a desempenhar um papel central na estratégia industrial da Dacia.

Esta é plataforma competitiva e versátil, utilizada pela primeira vez nos últimos modelos Sandero, Logan e Jogger.

A plataforma CMF-B embarcou o novo Duster no caminho para a eletrificação, uma vez que pode acomodar grupos motopropulsores que utilizam tecnologias híbridas moderadas (mild-hybrid) e totalmente híbridas (full-hybrid).

Quanto custa o Dacia Duster?

Não há dúvida que um dos trunfos da marca é ter preços competitivos. E no Duster não será diferente.

O modelo Essencial chega ao mercado ao preço de 19,150 euros. Mas vamos a números:

Essencial ECO-G 100 BI-FUEL (4x2) - 19.150 euros

Expression ECO-G 100 BI-FUEL (4x2) - 20.750 euros

Journey ECO-G 100 BI-FUEL (4x2) - 22.550 euros TCe 130 (4x2) - 24.050 euros HYBRID 140 (4X2) - 29.000 EUROS

Extreme ECO-G 100 BI-FUEL (4x2) - 22.550 euros TCe 130 (4x2) - 24.050 euros TCe 130 (4x4) - 26.550 euros HYBRID 140 (4X2) - 29.000 euros



O valor é sempre um dado adquirido quando se compra um Dacia, pelo que se espera que o Duster seja inferior aos seus principais concorrentes por uma margem significativa.

Conforme podemos perceber, são oferecidos quatro níveis de acabamento. O Essential inclui sensores de estacionamento traseiros, ar condicionado e malas de tejadilho fixas, mas não inclui um ecrã tátil central nem jantes de liga leve. O Expression é o nível seguinte e tem jantes de liga leve de 17 polegadas, um painel de instrumentos digital de 7,0 polegadas e um ecrã tátil central de 10,1 polegadas com uma câmara de marcha-atrás e conetividade para smartphone.

Acima disto, pode ir em duas direcções diferentes. O modelo Extreme é um pouco mais robusto e tem estofos laváveis, tapetes de borracha, controlo de climatização, barras de tejadilho modulares inteligentes da Dacia e entrada sem chave. O modelo Journey também tem controlo de climatização e entrada sem chave, mas também tem faróis de nevoeiro, jantes de liga leve de 18 polegadas e um sistema de som melhorado.

Novas motorizações híbridas Duster HYBRID 140 Este grupo motopropulsor, que a Dacia adotou no Jogger, no início de 2023, está agora disponível no Novo Duster. Construído com tecnologias testadas pelo Grupo Renault, é composto por um motor a gasolina de 4 cilindros, 1,6 litros e 94 cv, dois motores elétricos (um motor de 49 cv e um gerador/motor de arranque de alta tensão) e uma caixa de velocidades automática elétrica (com 4 relações para o motor de combustão e 2 relações para o elétrico). Esta tecnologia combinada é possível porque o sistema não tem embraiagem. A travagem regenerativa, a elevada capacidade de recuperação de energia da bateria de 1,2 kWh (230 V) e a eficácia da caixa de velocidades permitem conduzir, em modo totalmente elétrico, até 80% do tempo em cidade, o que reduz os consumos entre os 20% (ciclo misto) aos 40% (ciclo urbano). Além disso, o Novo Duster arranca sempre recorrendo a energia elétrica. Duster TCe 130 Esta é a primeira vez que a Dacia utiliza este grupo motopropulsor, que proporciona um primeiro grau de eletrificação. Combina um motor a gasolina de 3 cilindros e 1,2 litros turbo de nova geração, que utiliza o ciclo Miller (perdas reduzidas na bomba otimizam a eficiência) e uma solução híbrida ligeira (mild-hybrid) de 48 V. Este motor ajuda a unidade de combustão interna quando o automóvel arranca ou acelera, reduzindo o consumo médio e as emissões de CO2 em cerca de 10% (em comparação com um motor de combustão interna com uma potência equivalente). Também fornece mais potência durante a aceleração do que o modelo TCe 130 existente, tornando o automóvel mais reativo e mais suave de conduzir. O sistema de travagem regenerativa carrega a bateria de 0,8 kWh sem fazer uma diferença percetível para o condutor. O propulsor do TCe 130 está disponível com uma caixa de 6 velocidades nas versões 4x2 e 4x4. Duster ECO-G 100 A Dacia, líder incontestado do GPL na Europa, é o único fabricante de automóveis a oferecer uma opção de combustível duplo (gasolina e GPL) em todos os seus modelos de combustão interna, sob a designação ECO-G. O Novo Duster vem equipado com esta tecnologia integrada, testada e comprovada, que garante segurança e fiabilidade. Quando funciona com GPL, o Novo Duster ECO-G 100 liberta, em média, menos 10% de CO2 do que um motor a gasolina comparável. Pode percorrer até 1.400 km (1338 km aprovado ciclo WLTP) com os seus dois depósitos de 100 litros – 50 litros de gasolina e 50 litros de GPL (este último encontra-se sob o piso da bagageira, pelo que não afeta a capacidade de carga). Um botão integrado no painel de instrumentos muda o motor de um combustível para o outro de forma rápida e impercetível.

Capacidades todo-o-terreno que conferem irreverência

Oq ue nos suscitou mais interesse no primeiro contacto come ste SUV foi a sua capacidade de enfrentar os desafios nos terrenmos mais complicados. E não estamos só a falar da versão 4x4, porque a versão 4x2 "safa-se" muito bem das situações mais complicadas do dia a dia. Agora, o modelo 4x4 é muito divertido, desafiador e equipado com sensores, com tecnologia para nos tirar de situações complicadas.

No vídeo a seguir poderão perceber o que cada um dos participantes foi "obrigado" a fazer para perceber de que matéwria era feito este SUV. E foi uma experiência muito interessante, muito bem pensada.

A marca afirma peremtoriamente que as capacidades todo-o-terreno do novo Duster não têm paralelo no mercado dos 4x4 não especializado ("não especializado" significa automóveis 4x4 sem transmissões de relações mais curtas, as chamadas redutoras), pelo que os fãs do ar livre podem desfrutar dele sem qualquer preocupação.

O novo Duster está disponível com a transmissão 4x4 Terrain Control, que inclui 5 configurações de condução:

AUTO: a transmissão distribui, automaticamente, a potência entre os eixos dianteiro e traseiro, em função da tração das rodas e da velocidade. SNOW: otimiza a trajetória, em estradas escorregadias, com regulações específicas do ESC e controlo de tração. MUD/SAND: para terrenos instáveis. OFF-ROAD: para um desempenho de topo em terrenos difíceis, muito semelhante ao modo 4x4 Lock do Duster atual, mas com a vantagem adicional de distribuir automaticamente e, de forma otimizada, o binário pelas rodas dianteiras e traseiras, em função da aderência e da velocidade. ECO: otimiza o consumo de combustível, regulando o ar condicionado e o desempenho do automóvel. Maximiza a distribuição do binário nos eixos dianteiro e traseiro para limitar o consumo de combustível, enquanto se adapta à aderência da estrada.

A 4x4 Terrain Control oferece controlo de velocidade em descida, especialmente útil em terrenos acidentados e em declives acentuados, bem como um novo sistema de informação dedicado, que apresenta dados como: inclinação lateral, ângulo de inclinação em subidas e descidas, distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro (4x4).

Materiais de proteção para mais resistência e mais sustentáveis Exterior : toda a área à volta da carroçaria está agora protegida contra choques e riscos ligeiros. As proteções dos flancos ligam-se às proteções dos arcos das rodas e aos para-choques dianteiro e traseiro, formando um cinto de proteção. As grandes proteções inferiores sob os para-choques protegem a região inferior da carroçaria.

: toda a área à volta da carroçaria está agora protegida contra choques e riscos ligeiros. As proteções dos flancos ligam-se às proteções dos arcos das rodas e aos para-choques dianteiro e traseiro, formando um cinto de proteção. As grandes proteções inferiores sob os para-choques protegem a região inferior da carroçaria. Interior: o habitáculo é extremamente resistente – especialmente na versão Extreme, que inclui estofos TEP MicroCloud laváveis e tapetes de borracha à frente, atrás e na bagageira. Os tapetes são 20% reciclados. As placas de proteção dianteiras e traseiras são tingidas na própria matéria-prima. Por outras palavras, o plástico já está colorido quando é injetado para fazer a peça. A cor, portanto, é inalterável (ao contrário da tinta). Os inevitáveis arranhões e riscos podem deixar marcas, mas estas serão praticamente invisíveis, pois nunca alteram a cor da proteção. As proteções em torno do automóvel são feitas em Starkle, um novo material criado pelos engenheiros da Dacia. Não é pintado, pelo que os riscos e arranhões não deixarão marcas visíveis. O novo Duster é o primeiro modelo de produção a utilizar o Starkle®, um novo material inventado pelos engenheiros da Dacia. Contém até 20% de polipropileno reutilizado e totalmente sem pintura, o que significa que a pegada de carbono do seu processo de produção é menor. As proteções laterais da parte inferior da carroçaria, as proteções das cavas das rodas, as marcas de identificação, os guarda-lamas, os triângulos no para-choques dianteiro e a proteção da zona traseira são fabricados em Starkle. O novo Duster foi, ainda, construído para se adaptar aos acessórios InNature: Sleep Pack : O novo Duster, tal como o Jogger, o primeiro automóvel da Dacia a incluí-lo, poderá acolher este pack. Trata-se de uma caixa 3 em 1 simples, amovível e acessível, que inclui uma cama de casal que se desdobra e que pode ser montado por apenas uma pessoa em menos de 2 minutos (1,90 metros de comprimento e até 1,30 metros de largura), uma mesa de apoio e um espaço de arrumação.

: O novo Duster, tal como o Jogger, o primeiro automóvel da Dacia a incluí-lo, poderá acolher este pack. Trata-se de uma caixa 3 em 1 simples, amovível e acessível, que inclui uma cama de casal que se desdobra e que pode ser montado por apenas uma pessoa em menos de 2 minutos (1,90 metros de comprimento e até 1,30 metros de largura), uma mesa de apoio e um espaço de arrumação. Nova grelha de tejadilho, que é extremamente útil para atividades ao ar livre e pode suportar até 80 kg. É fixada sem esforço nas barras de tejadilho modulares na posição transversal ou nas barras transversais disponíveis separadamente, até um peso máximo de 80 kg.

Habitáculo mais digital, como a atualidade exige

O novo Duster ilustra a filosofia da Dacia para o progresso tecnológico: "tem de ser sólido, inteligente, acessível e facilitar a vida dos utilizadores, ou seja, aumentar a segurança e o conforto".

Um novo sistema de infoentretenimento, com um ecrã tátil central de 10,1 polegadas, incluído de série na versão Expression e nas versões superiores e disponível com os dois sistemas multimédia do Duster, nomeadamente o Media Display e o Media Nav Live.

Media Display , que será incorporado de série nas versões Expression e Extreme, inclui quatro altifalantes e conetividade sem fios Apple CarPlay™ e Android Auto™.

, que será incorporado de série nas versões Expression e Extreme, inclui quatro altifalantes e conetividade sem fios Apple CarPlay™ e Android Auto™. Media Nav Live, que será de série na versão Journey e estará disponível como opção na versão Expression e Extreme, inclui todos os elementos acima referidos, além de um sistema de navegação conectado que fornece atualizações de tráfego em tempo real e cartografia actualizada durante 8 anos. O Media Nav Live é fornecido de série com um sistema de som Arkamys 3D com seis altifalantes.

Notas finais...

O novo Duster está mais elegante, tem bom aspeto e traz alguns trunfos. Nunca mais os pequenos SUV vão poder oferecer tão pouco, face ao que este novo Duster traz, pelo preço que custa.

As encomendas já estão abertas, com a Dacia a referir que no primeiro mês recebeu perto de 400 encomendas do novo Duster. Mais de 90% das encomendas são dos modelos topo de gama, destacando-se o Extremme com 45% das unidades já encomendadas.

O carro começará a ser entregue em junho de 2024.