Bao 9: supercarro estilo Batmobile da BYD entrará em produção em breve

A marca Fang Cheng Bao, da gigante chinesa BYD, revelou o seu mais recente conceito de supercarro, o Super 9 (ou Bao 9). Sem tejadilho e com um design elegante, o seu aspeto é semelhante ao famoso Batmobile dos anos 60.

Super 9/Bao 9 começou por ser um conceito

De acordo com as últimas notícias, o Super 9/Bao 9 começou por ser um conceito, mas está a preparar-se para ser produzido em breve. A empresa-mãe da Fang Cheng Bao, a BYD, é oficialmente a maior fabricante de veículos eléctricos (VE) do mundo, com uma quota de mercado de 20%.

A BYD tem vindo a aumentar a sua quota de exportação global nos últimos anos, concentrando-se principalmente no mercado chinês de veículos elétricos.

Fang Cheng Bao é uma marca premium que está a ser desenvolvida pela BYD. Atualmente, a marca centra-se sobretudo na produção de veículos utilitários desportivos (SUV) elétricos e, até agora, só lançou um modelo - o PHEV Bao 5 (também conhecido como Leopard 5).

[Vídeo Original]

A introdução de um carro desportivo sem tejadilho no conceito Super 9/Bao 9 sugere que, no futuro, poderão ser produzidas várias linhas de veículos sob a marca Fang Cheng Bao. De acordo com o New Atlas, o antigo conceito Super 9 chamar-se-á Bao 9 quando/se entrar em produção. O nome também pode indicar que poderemos ver outros 8 veículos Bao no futuro. Também pode indicar planos para vários outros veículos Leopard.

Este parece ser um carro de dois lugares dividido em cockpits duplamente expostos com portas que abrem para cima. Os próprios cockpits foram descritos como sendo de estilo de caça, com a condução a parecer beneficiar de um volante ao estilo da Fórmula 1.

Diz-se também que o chassis do Bao 9 é essencialmente em fibra de carbono para reduzir o peso. Isto será necessário dado o peso provável da bateria necessária para alimentar o supercarro.

Não há informações públicas sobre quando estará disponível para compra. No entanto, o seu lançamento irá agitar bastante o mercado dos veículos elétricos/supercarros.

