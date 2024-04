FSD da Tesla pode estar a chegar a mais países. Será que Portugal está na lista?

Um dos trunfos da Tesla é o FSD (Full Self-Driving), mesmo com todos os problemas que tem enfrentado ao longo do tempo. Esta é uma ajuda única que a marca tem na condução, ainda que limitada aos EUA. A marca de Elon Musk quer alargar esta presença e poderá estar a preparar a sua chegada a mais países. Será que Portugal está na lista?

FSD pode estar a chegar a mais países

A Tesla tem no FSD uma das suas melhores propostas para os seus carros. Esta ajuda à condução já consegue guiar os carros elétricos da marca de forma automática e garantir que o utilizador está em segurança. Este não é um sistema perfeito e os processos contra a marca têm crescido ao longo do tempo.

Com uma utilização (quase) exclusiva nos EUA, o FSD tem sido melhorado e conquistado os condutores dos carros elétricos da Tesla. Não é ainda uma condução completamente autónoma, mas consegue já garantir uma autonomia única no seu campo de atuação. Com esta certeza, Elon Musk parece agora querer trazer o FSD a mais países, com a Europa como horizonte.

Tesla FSD 12 is running in Europe (Germany) and Tesla is giving demos to regulators $TSLA pic.twitter.com/kZpvKbOKZv — Whole Mars Catalog (Supervised) (@WholeMarsBlog) April 26, 2024

Elon Musk revelou planos da Tesla

O homem forte da Tesla revelou no final da semana passada que a Tesla acredita que o software supervisionado pode estar pronto para estrear nas regiões LHD (left-hand-drive). Além disso, e mesmo com esta novidade a ser revelada, garantiu que ainda não estará pronto para ser lançado nos mercados RHD (right-hand-drive).

Os países LHD são aqueles onde o condutor está sentado do lado esquerdo do carro e guia do lado direito da estrada, como os EUA e o Canadá. A maioria dos países da Europa são LHD, além da China, que é um mercado chave para a Tesla e onde a marca tem apostado muito.

There is also a FSD team in Rome. https://t.co/hUitN9w1jX — Roland Pircher (@piloly) April 28, 2024

Será que Portugal está nesta lista?

A Tesla tem testado FSD de forma independente noutros países há já alguns anos. Na semana passada, a Tesla China também lançou assinaturas do Enhanced Autopilot, que muitos consideram um precursor importante para o lançamento do FSD.

Resta saber como será a posição da Tesla na Europa. Aqui, a regulamentação é mais exigente, mas sabe-se que a marca de Elon Musk está já a fazer testes e a mostrar o FSD aos reguladores. A aprovação num país pode facilitar o processo, sendo certamente simples de alargar aos restantes.