Com cada vez mais propostas de smartphones dobráveis no universo Android, é essencial que as apps se adaptem a estes novos cenários. Há mais área de ecrã e isso deve ser aproveitado de forma única. A Google tem estado a fazer esse caminho e a prova chega agora com o Gmail a funcionar de forma natural com os smartphones dobráveis.

Ainda que muitas marcas se recusem a adotar esta nova onda de novas formas de smartphones, a verdade é que estes vieram para ficar e são já a escolha de muitos utilizadores. As propostas crescem, quer em tamanho, quer em número de modelos, mostrando ser uma aposta de muitos fabricantes.

Agora, e para mostrar que está presente nesta área, a Google revelou uma novidade numa das suas apps mais emblemáticas e usadas. Falamos da proposta Gmail, que os utilizadores usam de forma nativa no Android e onde podem consultar o seu e-mail.

A grande novidade agora é que a interface está preparada para ser usada em ecrãs maiores, em especial nos smartphones dobráveis. A área de visualização está mais alargada, sendo assim muito mais útil para todos os utilizadores deste tipo de equipamentos.

A somar a isso, e para tornar ainda mais útil a utilização destes ecrãs maiores, todos os anexos ou links que forem carregados na app Gmail passam agora a ser abertos lado a lado com a app Gmail. Assim, os utilizadores deixam de ter de alternar entre as aplicações que tem abertas no smartphone.

Claro que estas duas janelas estão lado a lado e podem facilmente ser ajustadas para terem mais ou menos espaço de ecrã. O controlo fica assim entregue aos utilizadores, que podem controlar como e quando as duas janelas estão abertas, seja um browser, o Google Drive ou até o Office da Microsoft.

A somar ao Gmail, a Google tratou também de melhorar o Google Drive para este cenário de smartphones dobráveis. Há também muitas apps que já foram ajustadas e que assim oferecem aos utilizadores uma experiência de utilização muito mais interessante e ajustada ao espaço de ecrã disponível.