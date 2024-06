Verão mais fresco? Google vai manter temperatura dos smartphones Android baixa

A temperatura elevada é um dos maiores problemas dos smartphones. Afeta vários componentes e pode até levar à perda de desempenho, sendo algo que todas as marcas tentam controlar. A Google parece ter encontrado uma forma de manter a temperatura dos smartphones Android baixa, recorrendo a medidas simples e à sua monitorização constante.

Temperatura dos smartphones Android baixa

Na análise detalhada que está a ser realizada sobre o Android, muitas novidades importantes estão a ser descobertas. Estas vão estar presentes na versão final e melhorar de forma muito relevante este sistema. Dedicam-se a proteger os smartphones e os utilizadores, ao mesmo tempo que melhoram a experiência de utilização.

Uma das descobertas mais recentes vem mostrar que a Google olha para como a temperatura afeta os smartphones. Quem controlar estas situações e evitar ao máximo que se atinjam patamares críticos e que podem ter um impacto negativo para os smartphones Android.

Para isso, criou a nova função Adaptive Thermal para Pixels. Esta irá solicitar a ajuda dos utilizadores para arrefecer quando for detetado um aquecimento anormal. Segundo foi descoberto, foram detetadas algumas strings relacionados uma nova função térmica adaptativa na versão mais recente do Pixel Device Health Services (versão 1.27), o aplicativo do Google que cuida do status da bateria do telefone.

Google terá encontrado a solução certa

Se a bateria do smartphone atingir 49 °C, a função Adaptive Thermal entra em ação e envia uma notificação. Esta informa que o smartphone Android precisa arrefecer, com um botão que permite ver mais informação. Além disso, o alerta informa que o aparelho pode apresentar desempenho mais lento e deve evitar a luz solar direta, além de fechar apps exigentes e que consomem muita bateria.

Ao clicar no botão em questão, será gerada uma caixa de diálogo que informa com mais detalhes o que o Android faz para manter a temperatura baixa. Irá limitar temporariamente a velocidade de desempenho ou desabilitar a rede 5G. A caixa de diálogo pode ser fechada tocando no botão "Entendi", mas é útil conhecer dicas que são fornecidas.

O Adaptive Thermal recolherá dados da temperatura da bateria a cada cinco minutos para verificar se o telefone conseguiu arrefecer. Se atingir 52 °C, a app entra em estado de emergência e tomará medidas ainda mais drásticas para tentar resolver o problema, embora não se saiba quais. Caso o sensor atinja a perigosa temperatura de 55 °C, avisará o utilizador e desliga-se 30 segundos para se proteger.