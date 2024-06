Como é normal em cada nova versão do seu sistema, a Google prepara novidades no campo da segurança no Android 15. Estas nem sempre vão ser vistas diretamente pelos utilizadores, funcionando a monitorizar o sistema. Uma das mais recentes revela que o Android 15 vai trazer mais segurança aos seus dados biométricos.

Ao longo dos últimos anos os smartphones Android têm recebido novidades no campo da segurança. Isso é visto com leitores de impressões digitais mais robustos e com o reconhecimento facial cada vez mais seguro. Claro que isso torna o acesso mais difícil para os atacantes, deixando os dados dos utilizadores mais protegidos.

O que se tem visto também é que com o tempo estes dados biométricos parecem começar a apresentar problemas. Isso leva a que a autenticação deixe de ser tão imediata e obrigue a repetir várias vezes estes processos, contrariando a sua intenção de facilitar o acesso ao Android e às suas apps.

Aparentemente, a Google estará a trabalhar para melhorar todos os tipos de autenticação biométrica diretamente ao nível do seu sistema operativo. Isso pode ser visto no Android 15, que conseguirá reconhecer quando os modelos de identificação facial ou de impressão digital não funcionam de forma ideal, levando à sua eliminação.

Ao mesmo tempo, e quando esta função automática for acionada, será solicitado aos utilizadores para registar novamente os seus dados de identificação biométrica. Embora possa parecer uma medida desnecessária, a ideia é reduzir as falhas no futuro, automatizando o processo.

A Google já permite a eliminação dos dados biométricos diretamente na sua interface. A grande diferença no caso do Android 15 é que este identifica diretamente qual tem problemas, algo que atualmente não é revelado aos utilizadores. Assim, há um ganho real para os utilizadores.

Por agora esta nova funcionalidade está a ser testada no Android 15 pela Google. Ainda não existe a confirmação se será adicionada até ao lançamento da versão final. Era importante que fosse promovida e que ajudasse os utilizadores desde o primeiro momento a garantir a segurança dos seus dados e dos seus dispositivos.