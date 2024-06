Parque de estacionamento cheio de Cybertrucks vandalizado só para ofender Elon Musk

Amada por uns e odiada por outros, a Cybertruck tem marcado o mercado e mostrado o que de "totalmente diferente" a Tesla consegue fazer. Esta pickup elétrica reclama um design totalmente diferente do habitual e chama à atenção por isso. Agora, e nos EUA, um parque de estacionamento cheio de Cybertruck vandalizado apenas para ofender Elon Musk.

Lançada recentemente nos EUA, e mesmo com um tour já realizado na Europa, a Cybertruck já mostrou ser um sucesso. Esta proposta da Tesla, esteve vários anos a ser desenvolvida e a ser preparada para dominar o mercado numa área onde a empresa de Elon Musk ainda não tinha nenhuma presença.

Este cenário tem revelado, desde o primeiro momento, opiniões muito fortes por parte dos consumidores, que adoram ou odeiam a Cybertruck. As opiniões são, muitas vezes, fortes e estes utilizadores insistem em revelá-las diretamente e sem qualquer filtro, recorrendo a medidas por vezes radicais.

This is absolutely CRAZY.



Someone vandalized almost a whole parking lot of BRAND NEW Cybertrucks in Florida.



Can’t believe there’s people out there who would do these things. pic.twitter.com/BJ5l07k2m4