Chamadas no WhatsApp estão a receber uma novidade que mudará tudo

As chamadas do WhatsApp dão a este serviço um extra que muitos usam de forma diária. Complementam as mensagens escritas e garantem a comunicação direta e muito mais rápida. Estas chamadas recebem agora uma novidade que as vão tornar ainda mais interessantes e alargadas.

Chamadas no WhatsApp estão a receber uma novidade

Até agora, as chamadas do WhatsApp obedecem à mesma regra das mensagens escritas. Apenas podem ser realizadas para os contactos guardados no smartphone. Isso limita os utilizadores e acaba por obrigar a ter registos que muitos não pretendem ter.

Este cenário, que é indesejado, poderá mudar em breve. O WhatsApp já tinha dado provas disso e agora está a dar mais um passo. As chamadas para qualquer número vão ser possíveis e isso começa a ganhar uma forma mais real na mais recente atualização beta da app dedicada ao Android.

Nesta versão é possível agora ver um teclado telefónico, para permitir aos utilizadores efetuar chamadas diretamente na aplicação sem a necessidade de guardar contactos na agenda. Esta novidade surge após ter sido vista várias vezes em versões anteriores, ainda que sem poder ser usara ou sequer estar ativada.

Teclado marcador abrirá portas para usar qualquer número

Ao mesmo tempo, e na interface onde são listadas as chamadas efetuadas e recebidas, existe também uma novidade. Aqui existirá um novo botão para poder ser chamado o teclado telefónico. Este ficará acima do botão já conhecido e que é usado para realizar uma nova chamada no WhatsApp.

Além disso, após inserir um número de telefone, os utilizadores também têm a opção de o guardar rapidamente na agenda como um novo contacto ou adicioná-lo a um contacto existente. Um atalho de mensagens também está disponível no marcador, permitindo que os utilizadores enviem rapidamente uma mensagem para um número de telefone que inicialmente pretendiam marcar.

Espera-se que muito em breve esta novidade do WhatsApp fique disponível para todos. Será uma mudança importante e que abrirá as portas deste serviço para uma interação ainda maior. Finalmente será possível realizar chamadas para números que não temos registados no smartphone.