Lembra-se do NDrive? O software de GPS português está de volta com o NDrive GPS

Muito se falou na NDrive no início da democratização dos serviços GPS. Esta é uma empresa portuguesa especializada em sistemas de navegação GPS para dispositivos móveis e tablets. Depois de vários anos a apostar noutras áreas, a empresa traz ao mercado um novo produto, o NDrive GPS.

A NDrive é uma empresa portuguesa, com sede no Porto, fundada em 2007. A empresa rapidamente se destacou no mercado global ao oferecer soluções de navegação inovadoras.

Em 2007/2008, a empresa lançou o primeiro dispositivo de navegação pessoal (PND), proporcionando aos clientes uma solução de navegação fácil de usar e acessível. Hoje traz de novo um produto muito interessante.

O que traz de novo o NDrive GPS?

A empresa continua a oferecer serviços GPS com a mais recente tecnologia. Conforme referem, o NDrive GPS oferece as melhores rotas e ajuda o condutor a evitar engarrafamentos com informação de trânsito em tempo-real.

O NDrive GPS é uma aplicação de navegação por GPS para smartphone, com instruções de voz e que não necessita de ligação à internet para navegar. Traz mapas offline de todos os países disponíveis para o utilizador descarregar e guardar no smartphone.

A empresa refere que este software tem atualizações de mapas gratuitas e frequentes. Além disso, a navegação por GPS traz instruções de voz exatas e nomes de ruas falados com clareza.

Tal como os produtos mais preponderantes deste mercado, o NDrive GPS permite modos de navegação para automóvel, pedestres, informações passo-a-passo, com instruções visuais e de voz, incluindo o recálculo automático de rota.

O utilizador pode também personalizar a sua navegação com vozes e ícones de navegação disponíveis gratuitamente.

Informação de radares e trânsito

O NDrive GPS é GRATUITO e já vem com os mapas de Portugal Continental e Ilhas instalados. Inclui ainda alerta de radares de velocidade e também oferece informações de trânsito GRÁTIS para o condutor poder evitar engarrafamentos.

Existe também a possibilidade de incluir no NDrive os radares destes países:

ver países África do Sul

Alemanha

Argentina

Austrália

Áustria

Bélgica

Bulgária

Bahrain

Bósnia-Herzegovina

Brasil

Canadá

Catar

Chéquia

China

Croácia

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Eslovénia

Eslováquia

Espanha

Estados Unidos

Estónia

Finlândia

França

Gibraltar

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Israel

Lituânia

Luxemburgo

Kosovo

Kuwait

México

Mónaco

Noruega

Nova Zelândia

Omã

Países baixos

Polónia

Reino Unido

Roménia

Rússia

Singapura

Sérvia

Suécia

Turquia

Vaticano

Além disso, tal como conhecemos noutros serviços, o NDrive GPS incorpora vários avisos relacionados com as condições de condução, como o excesso de velocidade.

Para quem procura uma ajuda extra, este software permite ao utilizador descobrir o mundo ao seu redor com as melhores sugestões de lojas, restaurantes, atrações e muito mais. Fornece instruções de navegação com múltiplas rotas a um toque de distância.

Principais características:

Indicação precisa da faixa de rodagem a seguir, com integração de placas de sinalização;

Velocímetro integrado no ecrã de navegação;

Mapas offline com modo diurno e noturno; grátis para utilizar sempre que precisar.

Instruções de voz completas com a indicação do nome das ruas (TTS);

Pesquisa rápida e inteligente;

Visualização e possibilidade de escolha de rotas alternativas;

Mapas totalmente interativos, mesmo durante a navegação;

Acesso a milhares de Pontos-de-Interesse organizados por categorias;

Informação de trânsito em tempo real grátis;*

Encontre um estacionamento ao chegar ao seu destino;

Radares de trânsito e indicação de limites de velocidade grátis, com atualizações permanentes;

Pesquisa e navegação para qualquer contacto gravado no seu telefone;

Envie o tempo de viagem estimado ou uma localização para um contacto.*

Possibilidade de ver uma simulação de rota.

O software está disponível para Android e iOS. Traz compras integradas, caso o utilizador não queira ver a publicidade que suporta a versão gratuita do mesmo. Mas há mais funcionalidades para descobrir.