BYD e DJI lançam o primeiro sistema de drones integrado em veículos do mundo

A BYD uniu-se à especialista em drones DJI para criar um sistema inovador de drones integrados em veículos. Atualmente, a tecnologia está disponível apenas na China continental, mas está preparada para impulsionar a industrialização e a adoção em larga escala de sistemas inteligentes de drones para automóveis.

O sistema Lingyuan consegue uma integração total entre o veículo e o drone e pode ser implementado tanto nos modelos BYD, como nas suas submarcas. O mesmo está disponível em duas versões:

LingYuan Battery Swap Edition, concebida principalmente para os modelos YANGWANG e que inclui um drone DJI Mavic 3;

Lingyuan Fast Charging Edition, que utiliza um drone DJI AIR 3S personalizado e está presente nos modelos DENZA e em alguns modelos da BYD.

A nova tecnologia inclui a primeira solução de plataforma de aterragem inteligente do mundo, juntamente com módulos de posicionamento de drones, câmaras montadas no tejadilho e pegas personalizadas de dupla utilização.

Isto significa que o sistema Lingyuan pode suportar descolagens e aterragens dinâmicas a velocidades de até 25 km/h e inclui um comando de um único botão para o drone regressar ao veículo a partir de uma distância de até dois quilómetros, dispondo ainda de uma funcionalidade inteligente "Follow-me" que funciona até 54 km/h.

Conta, também, com carregamento rápido automático que pode levar a bateria do drone de 20% a 80% em apenas 30 minutos.

O sistema oferece 30 modelos de filmagem predefinidos e algoritmos inteligentes, permitindo aos utilizadores captarem facilmente imagens de alta qualidade das suas aventuras com o veículo com apenas um comando, evitando a necessidade de uma operação manual extensa.

A aplicação Lingyuan, desenvolvida pela própria BYD, tem uma interface fácil de utilizar, reduzindo drasticamente as barreiras à utilização de drones, e está integrada nos sistemas do veículo.

Uma estrutura retrátil ultracompacta (helipad) fica embutida no tejadilho (carros maiores) ou suspensa mesmo por cima (modelos mais pequenos) e foi pensada para garantir que o veículo não excede os 2,05 metros de altura, pelo que continua a cumprir as restrições de dimensões.

Este helipad incorpora, também, uma câmara grande angular 4K que funciona juntamente com a câmara 4K do drone para criar filmagens de dupla visão, todas disponíveis para serem editadas na aplicação Lingyuan.

Para Wang Chuanfu, presidente do Conselho de Administração e presidente da BYD, "a colaboração entre a BYD e a DJI é muito mais do que simplesmente colocar um drone num automóvel".

Em vez disso, desenvolvemos todo o sistema de integração desde o início, concebendo-o e desenvolvendo-o de raiz para conseguir uma fusão profunda entre o veículo e o drone. Este avanço resulta numa sinergia em que o todo é maior do que a soma das suas partes.

Comentou, no evento de lançamento.