A Estação Espacial Internacional está “imunda”

A Estação Espacial Internacional sofre de um grave problema de higiene. A saúde dos astronautas pode ser afetada por muitas razões, incluindo a falta de microrganismos na ISS.

Falta de bactérias está a deixar o ambiente imundo

Todos ouvimos dizer que é benéfico deixar as crianças brincar com a terra, pois as bactérias do solo ajudam a reforçar o seu sistema imunitário. E isto não se aplica apenas às crianças. A jardinagem é um passatempo extremamente saudável exatamente pelo mesmo motivo. No entanto, o que acontece em locais tão estéreis que estas bactérias estão ausentes?

Bom, aqui o exemplo da Estação Espacial Internacional é perfeito. De acordo com um estudo conduzido por cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego, esta ausência pode estar a afetar a saúde dos astronautas.

À primeira vista, isto pode parecer paradoxal. Como é que a ausência de microrganismos pode ser prejudicial? Esta dúvida surge da ideia errada de que todos os microrganismos são perigosos. Na realidade, não poderíamos viver sem eles. São essenciais por várias razões, sendo uma delas a manutenção do treino do nosso sistema imunitário.

O nosso sistema imunitário mantém-se ativo ao combater vírus, bactérias e fungos que, na verdade, não são nocivos, permitindo que, quando surgem agentes mais agressivos, responda de forma mais eficaz, sem reações inflamatórias exageradas e com a precisão necessária para evitar infeções graves.

Sabe-se que a saúde dos astronautas pode ser afetada pela radiação ou pela microgravidade. No entanto, também se têm observado problemas inflamatórios, como certos tipos de erupções cutâneas. Isso indica que o sistema imunitário pode não estar a funcionar corretamente. Por essa razão, segundo os autores do estudo recentemente publicado, devem ser tomadas medidas. Vejamos como chegaram a essa conclusão.

Bactérias para melhorar a saúde dos astronautas

Para realizar este estudo, os investigadores contaram com a participação dos próprios astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS). Estes recolheram amostras ao esfregar 803 superfícies das instalações, que foram posteriormente enviadas para a Terra para análise. Algo semelhante já tinha sido feito antes, mas nunca com um número tão elevado de amostras.

O principal objetivo dos cientistas era criar um mapa microbiológico da ISS, para analisar a distribuição dos microrganismos em cada área.

É verdade que as naves espaciais onde viajam os astronautas são construídas em salas limpas, sob condições de esterilidade rigorosas. No entanto, os astronautas e os alimentos que consomem transportam microrganismos. Por isso, não foi surpreendente verificar que a maioria dos microrganismos se encontrava na zona de refeições e na casa de banho.

No refeitório, predominavam microrganismos típicos dos alimentos, enquanto na casa de banho foram encontrados aqueles associados à urina e às fezes. Também foi identificada uma grande presença de microrganismos libertados através das células da pele.

No entanto, há uma coisa que dominava muito mais: os compostos químicos dos desinfectantes. Dado o problema de um surto de doença na ISS, é mantida uma higiene extrema. Infelizmente, isso pode ser mais uma razão para a saúde dos astronautas sofrer.

As bactérias típicas do solo, aquelas com que as crianças brincam quando estão na Terra, não existem na ISS. Por isso, estes cientistas acreditam que as populações bacterianas poderiam ser deliberadamente introduzidas na instalação de uma forma controlada.

Muito para além da Estação Espacial Internacional

Vale a pena notar que a ISS está muito perto da reforma. Mas outros espaços internacionais seguir-se-ão. De facto, já existem. Por exemplo, o da China.

Além disso, no futuro, espera-se que ambientes extraterrestres, como Marte ou a Lua, sejam colonizados. Seria muito importante ter em conta este estudo e introduzir populações controladas de bactérias.

Mas isso não é tudo. Os autores do estudo acreditam que a sua ideia também pode ser útil em instalações terrestres onde a esterilidade desempenha um papel importante. Quer isto dizer que é importante encontrar um equilíbrio entre a desinfeção e o reforço do sistema imunitário.

