Mistério com 350 anos pode ter sido resolvido: esqueleto de D’Artagnan encontrado

A série Os Três Mosqueteiros marcou a minha infância, mais no formato desenho animado. Quem se lembra do Dartacão e os Três Moscãoteiros? Sim, era vivido com fascínio. A figura de D’Artagnan ficou como um herói envolto em mistério. Hoje, volta à atualidade, com a tecnologia a aproximar-nos do seu destino real.

Um esqueleto descoberto nos Países Baixos pode pertencer a uma das figuras mais icónicas da literatura e da história europeia: o verdadeiro D’Artagnan, que inspirou o romance Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas.

Descoberta inesperada numa igreja

Os restos mortais foram encontrados sob o chão da igreja de São Pedro e São Paulo, em Maastricht, após um colapso parcial durante obras de restauro.

O local da sepultura chamou imediatamente a atenção dos investigadores. O corpo estava enterrado junto ao altar, uma área tradicionalmente reservada a figuras de elevado estatuto social, o que reforça a hipótese de se tratar de alguém importante.

Além disso, foram encontrados indícios relevantes:

uma moeda francesa do século XVII

fragmentos de uma bala de mosquete junto ao peito

Elementos que coincidem com relatos históricos sobre a morte de D’Artagnan.

A ligação ao verdadeiro D’Artagnan

D’Artagnan, cujo nome real era Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan, foi um mosqueteiro ao serviço do rei Luís XIV de França.

Morreu em 1673, durante o cerco de Maastricht, atingido por uma bala de mosquete, e o local da sua sepultura permaneceu desconhecido durante mais de três séculos.

A descoberta agora feita coincide precisamente com esse contexto histórico, tanto pela localização como pelos vestígios encontrados.

Ciência ainda terá a última palavra

Apesar dos fortes indícios, os investigadores mantêm cautela. Amostras de ADN estão a ser analisadas na Alemanha e serão comparadas com descendentes conhecidos da família de D’Artagnan.

Só esses testes poderão confirmar definitivamente a identidade dos restos mortais.

Um ícone entre história e ficção

A confirmar-se, trata-se de uma descoberta com enorme impacto cultural. D’Artagnan tornou-se mundialmente famoso através da obra de Dumas, publicada em 1844, que transformou um militar real num herói lendário da literatura de aventura.

A eventual identificação dos seus restos mortais poderá finalmente ligar, de forma concreta, a figura histórica ao mito literário que atravessou gerações.