Google confirma tudo! Lançamento do Android 16 será em junho, como previsto

Sabe-se que a Google prepara o Android 16. A versão de testes já pode ser usada nos Pixel e mostra as novidades que são preparadas para breve. Agora, e como já tinha sido indicado, sabe-se finalmente a data para o lançamento desta versão. As datas da Google vão ser cumpridas.

Android 16 chegará em junho, como previsto antes

A chegada mais cedo do que o esperado do Android 16 deve-se principalmente ao facto de os fabricantes de dispositivos terem mais tempo para preparar as suas camadas personalizadas com a nova atualização. Enquadra-se também numa nova estratégia para aproximar o lançamento dos Pixel o mais possível dos iPhones da Apple.

Informações partilhadas por Sameer Samat, presidente do ecossistema Android da Google, no MWC permitiu confirmar que a empresa continua com o seu plano. Escolheu o mês de junho para lançar o Android 16 e está comprometida em cumprir essas datas e esses planos.

Sameer Samat afirma que trabalham arduamente para garantir que o plano é executado como previsto e, assim, chega no mês de junho. O objetivo é que este mês tenha um segundo beta publicada desde fevereiro e a beta 2.1 lançado muito recentemente. E se antes aproveitara a oportunidade de um lançamento combinado, desta vez tornou-o adequado por razões ligadas ao desenvolvimento da nova versão principal.

Google explicou como consegue estas novas datas

Isto porque agora usam um tipo de desenvolvimento chamado Trunk Stable para a próxima versão do Android. É uma abordagem diferente baseada no facto de o código principal (trunk) ser sempre mantido num estado estável e funcional que permite que seja trabalhado diretamente.

O Android 16 Beta 2.1 é a mais recente atualização e a data para o lançamento final do Android 16 deverá ser anunciada no Google I/O 2025. Será nestes meses que os fabricantes Android irão também partilhar o seu calendário de atualizações para o seu catálogo de smartphones.

De facto, no ano passado, a empresa antecipou também o lançamento do Pixel 9 para agosto, depois de muitos anos em que usou sempre o mês de outubro. Já decorreu um mês desde o anúncio do Android 15 para os Pixel, pelo que tudo continua no ar para um lançamento que desta vez chegará antes dos seus novos smartphones.