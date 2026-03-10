Galaxy S26 Ultra ou iPhone 17 Pro, qual será o melhor na fotografia?

A Samsung chegou em força ao mercado com a sua linha S26. Ainda que muitos digam que é apenas uma renovação, há novidades importantes e que fazem a diferença. No caso da fotografia, e como é esperado, o choque é com o iPhone 17 Pro. A análise da DxOMark veio agora revelar tudo e mostrar qual destes smartphones domina neste campo.

Galaxy S26 Ultra ou iPhone 17 Pro, DxOMark responde

A DxOMark, o laboratório independente de testes de câmaras mais fiável e prestigiado do setor, divulgou finalmente o seu aguardado relatório para os entusiastas da fotografia mobile. Parece que a Apple fez um excelente trabalho este ano; de acordo com os testes detalhados e rigorosos da DxOMark, o iPhone 17 Pro conseguiu destronar o seu rival, o Samsung Galaxy S26 Ultra, embora por uma margem estreita.

Segundo a análise abrangente da DxOMark, o maior segredo por detrás da posição de destaque do iPhone 17 Pro é a perfeita harmonia entre hardware e software. A mudança da Apple para a resolução de 48 megapixéis em todas as três câmaras traseiras (principal, ultra-angular e teleobjetiva) pela primeira vez este ano permitiu ao dispositivo oferecer uma incrível consistência de cor e capacidade de captura de detalhes em todas as distâncias focais.

No entanto, a área em que o iPhone 17 Pro realmente brilha e supera o S26 Ultra é o ponto forte tradicional da Apple: o desempenho na gravação de vídeo. Os especialistas da DxOMark sublinham que a gama dinâmica do dispositivo na gravação de vídeo 4K a 120 fps, o sucesso da estabilização ótica de imagem (OIS) e a velocidade de focagem instantânea são incomparáveis ​​a qualquer outro dispositivo no mercado. A ausência de atraso do obturador, especialmente quando fotografa objetos em movimento, torna o iPhone 17 Pro um passo em frente para os profissionais que não querem perder nenhum momento.

Qual destes smartphones será o melhor na fotografia?

A dúvida é onde o Samsung Galaxy S26 Ultra errou nesta corrida. Na verdade, não se trata tanto de um erro, mas sim de um foco em diferentes cenários de utilização. A câmara principal de 200 MP do dispositivo e o sistema telefoto periscópico duplo de 50 MP com inteligência artificial, reformulado, superam os seus concorrentes nos testes de telezoom da DxOMark.

No entanto, quando se trata de desempenho geral, a Samsung parece não ter ultrapassado completamente alguns dos seus problemas crónicos. O relatório da DxOMark refere que o S26 Ultra não tem o mesmo desempenho consistente que o iPhone 17 Pro na compensação de exposição em condições de iluminação complexa. Além disso, pequenas perdas ocasionais de nitidez e atrasos no obturador em fotografias de animais de estimação ou crianças em movimento rápido são fatores importantes que fazem com que a Samsung fique atrás da Apple na pontuação geral.

É preciso reconhecer que ambos os dispositivos elevam o padrão da fotografia móvel, funcionando como estúdios profissionais no seu bolso. Embora a pontuação da DxOMark declare o iPhone 17 Pro como líder em desempenho médio geral e em vídeo, o vencedor final será determinado pelas necessidades de cada utilizador.