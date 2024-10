Hyundai quer revolucionar os ecrãs de informação com um head-up display enorme

O mundo automóvel é um dos grandes beneficiários da evolução tecnológica, com os carros a receberem novidades que os potencializam e conferem, ao mesmo tempo, um aspeto realmente futurista. Neste sentido, a Hyundai está a desenvolver um head-up display enorme.

Os ecrãs de informações instalados nos carros têm mudado, com marcas a optarem por integrar apenas um grande ao centro e outras a ter dois mais compridos de cada lado, por exemplo.

Atualmente, algumas fabricantes já têm carros com head-up displays, ou monitores de alertas, inicialmente desenvolvidos para utilização em aeronaves, visando fornecer informações visuais ao piloto sem que este precisasse de desviar os olhos da frente.

Nos carros que já integram esta solução, as informações são apresentadas apenas ao condutor e mostram dados simples, como a velocidade de condução e os avisos de limite de velocidade.

A par de outras fabricantes, que já apresentaram versões concretas ou projetos de head-up displays maiores, como a BMW e a Ford, a Hyundai está a desenvolver um ecrã holográfico de largura total para o para-brisas.

Para criar um "ecrã holográfico para o para-brisas" - uma versão dinâmica e a toda a largura dos ecrãs de informação presentes nos automóveis atuais -, a Hyundai assinou um acordo com a empresa alemã ZEISS.

Enquanto a Hyundai supervisionará o desenvolvimento da tecnologia e fornecerá o projetor, a ZEISS contribuirá com a sua experiência nos domínios da ótica e da optoeletrónica. A fabricante planeia instalar este sistema de ecrã em veículos de produção já em 2027.

Head-up display contribui "para uma condução mais segura"

O objetivo da Hyundai é que as informações de condução e navegação, bem como os conteúdos de infoentretenimento, sejam apresentados na secção inferior do para-brisas. Desta forma, os ecrãs que preenchem a frente do carro, hoje em dia, são removidos e criam um habitáculo mais simples.

Mais do que um espaço interior visualmente mais limpo, as imagens projetadas serão dinâmicas, permitindo a projeção de informações de navegação e segurança em tempo real para o condutor, bem como de filmes, videochamadas e outros meios de comunicação para o passageiro.

Segundo a Hyundai, o para-brisas holográfico "proporciona uma sensação de abertura e desobstrução, ao mesmo tempo que permite aos condutores verificar várias informações sem tirar os olhos da estrada, contribuindo para uma condução mais segura".