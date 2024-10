Funcionário da Apple afirma: “o iPhone 17 será o mais ambicioso da história do produto”

A Apple efetuou uma grande mudança na sua liderança de engenharia de hardware, com três executivos importantes a serem promovidos a cargos de vice-presidente. Esta mudança estratégica reflete o foco da empresa na reestruturação para impulsionar a inovação e o crescimento - incluindo na próxima linha do iPhone!

John Ternus, diretor de engenharia de hardware da Apple, promoveu Richard Dinh, Dave Pakula e Donny Nordhues a vice-presidentes. Cada um destes líderes irá agora assumir responsabilidades adicionais dentro da divisão de hardware, desempenhando papéis cruciais na definição dos futuros produtos e avanços tecnológicos da Apple.

Richard Dinh vai liderar o desenvolvimento do iPhone 17

Richard Dinh está agora encarregue de liderar o desenvolvimento da muito aguardada série iPhone 17, que John Ternus apelidou de "a mais ambiciosa na história do produto". Embora isto possa parecer um típico discurso de marketing, os especialistas da indústria acreditam que o iPhone 17 poderá, de facto, trazer inovações revolucionárias.

O que esperar da série iPhone 17 da Apple

iPhone 17 Slim/Air/Ultra: Há rumores de que a Apple poderá introduzir um novo modelo de iPhone premium com o nome iPhone 17 Slim, Air ou Ultra. Especula-se que este dispositivo ofereça um design mais luxuoso e um preço mais elevado do que os outros modelos.

Linha alargada: Se o iPhone 17 Slim se tornar realidade, a série iPhone 17 poderá ser composta por cinco modelos: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Plus e 17 Slim. Esta seria a maior linha de iPhone até à data. No entanto, existe a possibilidade de o modelo Plus ser retirado para racionalizar a gama.

Design e caraterísticas: A linha iPhone 17 deverá apresentar um chassis redesenhado, potencialmente com molduras mais finas e uma lente periscópica para um zoom ótico melhorado. Outros rumores incluem capacidades de câmara melhoradas, uma bateria maior e mais avanços na tecnologia do processador, preparando o terreno para um dos lançamentos mais repletos de funcionalidades da Apple até à data.

Dave Pakula e Donny Nordhues assumem novas funções

As promoções de Richard Dinh, Dave Pakula e Donny Nordhues vêm trazer mudanças significativas no grupo de engenharia de hardware da Apple.

De particular interesse é a promoção de Dave Pakula, como refere Mark Gurman da Bloomberg. As novas responsabilidades de Pakula coincidem com as de Kate Bergeron, uma adjunta de longa data de Ternus. Esta sobreposição pode ser um sinal de que a Apple está a preparar o planeamento da sucessão ou pode estar a considerar Bergeron para um novo papel dentro da organização.

Estas mudanças de liderança chegam num momento crítico para a Apple, já que a empresa continua a adaptar-se ao setor de tecnologia em ritmo acelerado. As promoções de Dinh, Pakula e Nordhues sublinham o compromisso da Apple em manter-se na vanguarda da inovação.

