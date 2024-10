A importância da luz solar para a vida das pessoas! A Apple dá uma ajuda…

Fatores como a escola, o trabalho, a altura do ano ou o estado do tempo podem fazer com que se passe o dia inteiro em espaços fechados. Não estar tempo suficiente ao sol pode tornar mais difícil adormecer à noite e afetar o estado de espírito e os níveis de energia. O iPhone e o Apple Watch dão uma ajuda e ajudam a saber quanto tempo esteve exposto à luz solar.

No caso das crianças, passar tempo ao ar livre com luz natural ajuda a promover o desenvolvimento saudável dos olhos.

Benefícios da luz natural

Saúde ocular

Segundo a própria Apple e é regra geral, os olhos crescem e desenvolvem-se até aos 20 anos de idade. Passar muito tempo em espaços fechados aumenta o risco de miopia, uma condição causada pelo alongamento atípico do olho que faz com que os objetos distantes pareçam mais desfocados.

A miopia pode começar na infância e piorar até à fase final do desenvolvimento dos olhos. No caso das crianças, passar entre 80 e 120 minutos por dia ao ar livre com luz natural pode ajudar a diminuir o risco de ter miopia, uma vez que a luz solar ajuda a evitar o alongamento excessivo dos olhos.

Vitamina D

A luz solar também ajuda o organismo a produzir vitamina D, um nutriente essencial que ajuda o corpo a absorver cálcio. Em conjunto, a vitamina D e o cálcio protegem e restauram os ossos e os dentes. A vitamina D desempenha também um papel importante nos sistemas imunitário e circulatório.

O corpo produz vitamina D com a ajuda da luz solar absorvida através da pele. No inverno, ou em partes do mundo com menos luz solar, pode ser difícil obter a quantidade necessária de vitamina D através da exposição à luz natural. Também se pode obter vitamina D através da ingestão de alimentos como gemas de ovo ou peixe gordo.

Estado de espírito e o sono

Passar tempo ao ar livre durante o dia pode reduzir os níveis de stress e promover estados de espírito positivos, tanto nas crianças como nos adultos, porque a luz solar ajuda o corpo a produzir serotonina, uma hormona que suporta várias funções essenciais do organismo, tais como o estado de espírito, a digestão e o sono.

Quando a luz solar entra nos olhos, indica ao corpo que é hora de acordar e manter-se ativo criando serotonina, o que ajuda a ficar em atividade durante o dia e a dormir à noite. Quando a exposição à luz solar é insuficiente, o ciclo natural de sono e vigília do corpo (ou ritmo circadiano) é interrompido. Por este motivo, pode ser mais fácil adormecer depois de passar tempo ao ar livre com sol.

Ver o tempo de exposição à luz natural no Apple Watch

O sensor de luz ambiente no Apple Watch estima quanto tempo passa diariamente ao ar livre com exposição à luz natural. Para isso siga os seguintes passos:

Abra a aplicação Saúde no iPhone. Toque em “Explorar” na parte inferior direita e, depois, toque em “Outros dados”. Toque em “Tempo de exposição à luz natural”.

Para os membros da família que têm um Apple Watch gerido, também pode monitorizar o tempo de exposição à luz natural.