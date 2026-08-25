Mac mini pode chegar nos próximos dias e Apple prepara uma vaga de novidades

A Apple prepara uma segunda metade de 2026 particularmente movimentada, com um novo Mac mini a poucos dias de uma possível apresentação e outros lançamentos previstos, incluindo o iPad mini OLED e os AirPods 5.

Mac mini poderá ser o próximo lançamento da Apple

O Mac mini ainda não recebeu o processador M5, mas a Apple poderá surpreender ao avançar diretamente para uma geração posterior, caso o novo equipamento venha equipado com um chip M6. Independentemente do processador escolhido, tudo indica que a atualização está muito próxima.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a Apple poderá apresentar o novo Mac mini já nos próximos dias. As informações terão origem em fontes familiarizadas com os planos da empresa, embora os seus nomes não tenham sido revelados.

AirPods 5 podem estrear em setembro

Os próximos AirPods também fazem parte dos planos da Apple para esta fase do ano. A quinta geração deverá ser disponibilizada em duas versões, incluindo uma variante com cancelamento ativo de ruído e outra mais convencional.

A apresentação poderá acontecer durante o evento de setembro da empresa, onde são esperados outros produtos de grande destaque. Entre eles deverão estar o iPhone 18 Pro e o aguardado iPhone Ultra dobrável.

iPad mini OLED continua previsto para outubro

Para outubro, a Apple deverá reservar outro dos lançamentos mais aguardados. O iPad mini com ecrã OLED mantém-se no calendário e poderá chegar acompanhado por novas versões de alguns computadores Mac.

Entre as novidades esperadas encontram-se um iMac atualizado e um novo MacBook Pro. A empresa parece, assim, preparar uma sucessão de lançamentos capaz de renovar várias áreas do seu catálogo ainda durante este ano.

A estratégia da Apple não deverá ficar limitada aos computadores, tablets e auscultadores. A empresa também estará a preparar um novo dispositivo para funcionar como central doméstica, juntamente com uma versão atualizada da Apple TV 4K e uma nova geração do HomePod mini.

A concentração de lançamentos será particularmente relevante para a Apple, uma vez que John Ternus assumirá o cargo de CEO a 1 de setembro. Tim Cook poderá, por isso, deixar ainda uma última novidade antes da mudança de liderança.

Leia também: