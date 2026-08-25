Falsa funcionária do Millennium engana mulher e rouba 100 mil euros

Uma mulher perdeu cerca de 100 mil euros depois de ser vítima de uma burla telefónica em que uma suspeita se fez passar por funcionária de um banco. Segundo a denúncia apresentada pela vítima à Polícia Judiciária (PJ), a chamada foi realizada por uma mulher que afirmou pertencer ao departamento de segurança do banco Millennium.

A falsa funcionária alegou que existia uma situação urgente relacionada com as contas bancárias da vítima.

Durante o telefonema, a burlona conseguiu convencer a mulher a fornecer os PIN de segurança e os dados dos cartões associados a três contas bancárias.

Millennium: Levantamentos, compras e transferências internacionais

Pouco depois da chamada, a vítima apercebeu-se de que tinha sido alvo de várias operações bancárias não autorizadas.

De acordo com a informação divulgada, foram realizados levantamentos, compras e duas transferências internacionais, resultando num prejuízo total próximo dos 100 mil euros.

O caso foi entretanto denunciado à PJ, que deverá investigar as circunstâncias da burla e tentar identificar os responsáveis.

Nunca forneça códigos por telefone

Este caso volta a demonstrar a importância de desconfiar de chamadas que alegadamente são realizadas por bancos ou departamentos de segurança.

Mesmo que a pessoa do outro lado conheça alguns dados pessoais ou bancários, nunca devem ser fornecidos PIN, códigos de autenticação, palavras-passe ou códigos recebidos por SMS durante uma chamada não solicitada.

Os bancos não precisam que o cliente revele os seus códigos secretos para "cancelar" ou "proteger" uma operação. Perante uma chamada suspeita, o mais seguro é desligar e contactar diretamente o banco através dos canais oficiais.