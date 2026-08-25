Falsa funcionária do Millennium engana mulher e rouba 100 mil euros
Uma mulher perdeu cerca de 100 mil euros depois de ser vítima de uma burla telefónica em que uma suspeita se fez passar por funcionária de um banco. Segundo a denúncia apresentada pela vítima à Polícia Judiciária (PJ), a chamada foi realizada por uma mulher que afirmou pertencer ao departamento de segurança do banco Millennium.
A falsa funcionária alegou que existia uma situação urgente relacionada com as contas bancárias da vítima.
Durante o telefonema, a burlona conseguiu convencer a mulher a fornecer os PIN de segurança e os dados dos cartões associados a três contas bancárias.
Millennium: Levantamentos, compras e transferências internacionais
Pouco depois da chamada, a vítima apercebeu-se de que tinha sido alvo de várias operações bancárias não autorizadas.
De acordo com a informação divulgada, foram realizados levantamentos, compras e duas transferências internacionais, resultando num prejuízo total próximo dos 100 mil euros.
O caso foi entretanto denunciado à PJ, que deverá investigar as circunstâncias da burla e tentar identificar os responsáveis.
Nunca forneça códigos por telefone
Este caso volta a demonstrar a importância de desconfiar de chamadas que alegadamente são realizadas por bancos ou departamentos de segurança.
Mesmo que a pessoa do outro lado conheça alguns dados pessoais ou bancários, nunca devem ser fornecidos PIN, códigos de autenticação, palavras-passe ou códigos recebidos por SMS durante uma chamada não solicitada.
Os bancos não precisam que o cliente revele os seus códigos secretos para "cancelar" ou "proteger" uma operação. Perante uma chamada suspeita, o mais seguro é desligar e contactar diretamente o banco através dos canais oficiais.
Como é possível existir pessoas a caírem neste esquemas!
No inicio deste mês também tive uma chamada igual mas era do Santander, com indicativo 22.
Eu atendi e era uma senhora a dizer que era do Santander do departamento de segurança e que estavam a tentar fazer uma transferência de 500 euros não autorizada e era na zona do Porto.
E eu ahh ok mas então cancele essa transferência! e ela, há preciso de uns dados seus para prosseguir com a operação! e eu, mas a senhora não trabalha no banco? sim.
Então cancele a operação, vinha ela com a lenga lenga.
Já não tinha paciência para “brincar” com ela, e digo, mas eu não tenho conta no Santander ( não tenho mesmo, e no inicio podia desligar mas quis ouvir a historia que tinha pra me dizer) ela então diz, ok mas vou cancelar a operação na mesma! ahahahaha, aqui já não precisa os meus dados! ahahaha,
Ela depois pergunta, onde tenho conta, e eu respondo, no millennium, ( também não tenho conta nesse banco). ela disse que ia transmitir essa informação aos colegas! lol
logo apos de desligar a chamada, ligam-me a dizer que era do millennium do departamento de segurança, desliguei, atendi só pra ouvir se era a mesma pessoa, mas não era.
Era uma brasileira.
mas cuidado atender chamadas e falar!
porque eles gravam a voz pra depois usar em ia e fazer esquemas!