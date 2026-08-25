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Falsa funcionária do Millennium engana mulher e rouba 100 mil euros

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Luís says:
    25 de Agosto de 2026 às 15:14

    Como é possível existir pessoas a caírem neste esquemas!
    No inicio deste mês também tive uma chamada igual mas era do Santander, com indicativo 22.
    Eu atendi e era uma senhora a dizer que era do Santander do departamento de segurança e que estavam a tentar fazer uma transferência de 500 euros não autorizada e era na zona do Porto.
    E eu ahh ok mas então cancele essa transferência! e ela, há preciso de uns dados seus para prosseguir com a operação! e eu, mas a senhora não trabalha no banco? sim.
    Então cancele a operação, vinha ela com a lenga lenga.
    Já não tinha paciência para “brincar” com ela, e digo, mas eu não tenho conta no Santander ( não tenho mesmo, e no inicio podia desligar mas quis ouvir a historia que tinha pra me dizer) ela então diz, ok mas vou cancelar a operação na mesma! ahahahaha, aqui já não precisa os meus dados! ahahaha,
    Ela depois pergunta, onde tenho conta, e eu respondo, no millennium, ( também não tenho conta nesse banco). ela disse que ia transmitir essa informação aos colegas! lol
    logo apos de desligar a chamada, ligam-me a dizer que era do millennium do departamento de segurança, desliguei, atendi só pra ouvir se era a mesma pessoa, mas não era.
    Era uma brasileira.
    mas cuidado atender chamadas e falar!
    porque eles gravam a voz pra depois usar em ia e fazer esquemas!

    Responder

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