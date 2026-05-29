Putin quer viver para sempre: miniporcos e impressão 3D para criar órgãos humanos

Vladimir Putin transformou a luta contra o envelhecimento numa prioridade nacional. O Presidente russo está a impulsionar um vasto programa científico e tecnológico que pretende prolongar a vida humana através de terapias genéticas, impressão de órgãos em 3D e até da utilização de miniporcos para produzir órgãos compatíveis com seres humanos.

O investimento estimado ronda os 22 mil milhões de euros (cerca de 26 mil milhões de dólares) e integra a iniciativa estatal “Novas Tecnologias para a Preservação da Saúde”, apresentada pelo Kremlin como uma das mais ambiciosas apostas científicas da Rússia.

Putin e a ambição de prolongar a vida

A Rússia está a financiar várias linhas de investigação destinadas a atrasar o envelhecimento biológico. Entre elas encontra-se o desenvolvimento de terapias genéticas capazes de atuar sobre mecanismos celulares associados à degradação do organismo com a idade.

Uma das abordagens em estudo procura bloquear o recetor RAGE, associado a processos inflamatórios e ao envelhecimento celular. Segundo as autoridades russas, estas tecnologias poderão contribuir para aumentar significativamente a esperança de vida saudável da população nas próximas décadas.

Miniporcos para cultivar órgãos humanos

Uma das áreas mais controversas do programa é a xenotransplantação, uma técnica que procura cultivar órgãos humanos em animais para posterior transplante. Os cientistas russos estão a estudar a utilização de miniporcos, considerados geneticamente mais compatíveis com os seres humanos do que outras espécies.

O objetivo passa por produzir órgãos para transplante e reduzir drasticamente as listas de espera. Embora esta tecnologia continue a ser experimental em todo o mundo, a Rússia acredita que poderá alcançar resultados concretos antes do final da década.

Impressão 3D de tecidos e órgãos

Outra aposta passa pela bioprinting, uma tecnologia que utiliza impressoras 3D para criar tecidos vivos. Investigadores russos afirmam já ter conseguido imprimir cartilagem humana e até glândulas em modelos animais. A meta passa por fabricar órgãos humanos completos para transplante até 2030.

Se a tecnologia atingir a maturidade necessária, poderá revolucionar a medicina regenerativa e eliminar a escassez de órgãos disponíveis para transplante.

Ciência ou propaganda?

Nem todos os especialistas estão convencidos. Vários investigadores criticam a falta de estudos publicados em revistas científicas internacionais e a reduzida validação independente dos resultados anunciados pelo Kremlin.

Alguns cientistas russos que abandonaram o país afirmam que muitos dos projetos apresentados continuam longe de demonstrar eficácia real.

As críticas centram-se sobretudo na ausência de provas científicas sólidas que sustentem algumas das promessas mais ambiciosas, incluindo a possibilidade de aumentar drasticamente a longevidade humana.

Putin obsecado pela imortalidade

A obsessão de Putin pela longevidade não é nova. Ao longo dos últimos anos, o líder russo tem demonstrado interesse por tratamentos antienvelhecimento, crioterapia, transplantes de órgãos e outras tecnologias destinadas a prolongar a vida.

Conversas captadas por microfones durante encontros com o Presidente chinês, Xi Jinping, chegaram mesmo a abordar a possibilidade de um dia os avanços médicos permitirem alcançar uma forma de “imortalidade”.

Apesar de muitas destas ideias continuarem no domínio da investigação experimental, a Rússia está claramente determinada a posicionar-se na corrida global às tecnologias da longevidade, um setor que também desperta o interesse de empresários tecnológicos e laboratórios em vários países.