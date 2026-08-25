Apple lança novos Mac mini e Mac Studio: M6 estreia os 2 nm e preços começam nos 1.079€

A Apple surpreendeu ao renovar hoje dois dos seus computadores de secretária. O Mac mini recebe o novíssimo M6, o primeiro processador da empresa produzido num processo de 2 nanómetros, enquanto o Mac Studio estreia os poderosos M5 Max e M5 Ultra. E há um denominador comum: a inteligência artificial executada localmente no Mac.

Tal como já havíamos informado, a Apple "surpreende" e lança novos Mac mini e Mac Studio. O M6 de 2 nm já chegou!

Mac mini estreia o Apple M6

É no pequeno Mac mini que encontramos uma das maiores novidades deste lançamento. O M6 representa a próxima geração do Apple Silicon e é o primeiro chip da empresa produzido através de um processo de fabrico de 2 nanómetros.

O M6 apresenta um CPU de 12 núcleos e um GPU de 12 núcleos, este último com Neural Accelerators integrados nos núcleos para acelerar tarefas relacionadas com inteligência artificial.

Comparativamente ao anterior Mac mini M4, a Apple anuncia até 40% mais desempenho de CPU, o dobro do desempenho gráfico e até quatro vezes mais desempenho em IA.

Há também um Mac mini com M5 Pro

Nem todos os novos Mac mini utilizam o M6. Para os utilizadores profissionais, a Apple disponibiliza uma versão equipada com o M5 Pro.

A configuração de entrada apresenta um CPU de 15 núcleos e GPU de 16 núcleos, podendo chegar aos 18 núcleos de CPU e 20 núcleos de GPU. O modelo começa também com 24 GB de memória unificada e SSD de 512 GB.

Esta deverá ser a escolha mais interessante para quem utiliza o Mac para desenvolvimento, edição de vídeo, fotografia, modelação 3D ou outras tarefas profissionais particularmente exigentes.

A conectividade também foi atualizada. Os novos Mac mini passam a oferecer Ethernet de 2,5 Gb de série, com possibilidade de configuração para 10 Gb, além de Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. O modelo M5 Pro acrescenta ainda Thunderbolt 5.

Mac Studio recebe M5 Max e o monstruoso M5 Ultra

Se o Mac mini procura combinar tamanho reduzido e desempenho, o novo Mac Studio joga noutra liga. A Apple renovou a máquina com duas opções: M5 Max e M5 Ultra.

O M5 Ultra é apresentado pela Apple como o seu processador mais poderoso de sempre. Pode integrar um CPU de até 36 núcleos e um GPU de até 80 núcleos.

Segundo a empresa, o desempenho multithread do CPU pode ser até 1,3 vezes superior ao do M3 Ultra, enquanto o desempenho gráfico pode atingir 1,8 vezes o da geração anterior.

Mas é na inteligência artificial que encontramos alguns dos números mais impressionantes.

O novo Mac Studio com M5 Ultra pode oferecer até 4,3 vezes o desempenho máximo de IA do M3 Ultra e até 9,8 vezes o desempenho do M1 Ultra.

Até 512 GB de memória unificada

Um dos argumentos mais impressionantes do novo Mac Studio é a memória.

O M5 Ultra pode ser configurado com até uns extraordinários 512 GB de memória unificada, acompanhados por uma largura de banda que chega aos 1,2 TB/s, cerca de 50% superior à geração anterior.

E não se trata simplesmente de colocar uma quantidade enorme de RAM num computador.

A arquitetura de memória unificada permite que CPU, GPU e restantes unidades do Apple Silicon acedam ao mesmo conjunto de memória. Isto é particularmente importante para executar grandes modelos de inteligência artificial localmente.

É precisamente este mercado que a Apple parece querer conquistar. Com centenas de gigabytes de memória disponíveis, o Mac Studio pode executar modelos de IA extremamente grandes sem enviar os dados para servidores externos e sem os custos associados à utilização permanente de serviços de IA na cloud.

Um Mac Studio pensado para IA local

O posicionamento da Apple é bastante claro: o novo Mac Studio não é apenas uma estação de trabalho para vídeo, áudio ou desenvolvimento. É também uma máquina para IA.

Os Neural Accelerators presentes nos núcleos do GPU aceleram operações matriciais utilizadas pelos modelos de inteligência artificial. A enorme quantidade de memória unificada permite, por sua vez, manter modelos muito grandes inteiramente carregados no computador.

Para empresas, investigadores e programadores, isto significa poder executar IA localmente, mantendo os dados dentro da própria máquina e reduzindo a dependência de infraestrutura externa.

É uma abordagem que poderá tornar estes Mac particularmente interessantes para quem trabalha com modelos de linguagem, geração de imagem, análise de dados e agentes de IA.

E os preços em Portugal?

Naturalmente, todo este desempenho tem um preço. E os novos Mac não são propriamente baratos.

Em Portugal, o novo Mac mini com M6 começa nos 1.079 euros, enquanto a versão equipada com M5 Pro começa nos 2.029 euros.

A gama fica assim:

Mac mini M6 : desde 1.079 euros

: desde 1.079 euros Mac mini M5 Pro : desde 2.029 euros

: desde 2.029 euros Mac Studio M5 Max : desde 3.049 euros

: desde 3.049 euros Mac Studio M5 Ultra: desde 6.699 euros

Naturalmente, estes são apenas os valores das configurações de entrada. Ao aumentar memória, armazenamento e configuração do processador, sobretudo no Mac Studio M5 Ultra, o preço pode subir muito rapidamente.

Quando chegam os novos Mac?

As pré-encomendas dos novos Mac mini e Mac Studio arrancaram hoje, 25 de agosto, estando a chegada às lojas e aos primeiros clientes prevista para 22 de setembro de 2026.

Não há alterações radicais no desenho exterior. A verdadeira revolução está dentro das máquinas.

O M6 marca a estreia dos 2 nanómetros nos processadores da Apple, enquanto o M5 Ultra leva o conceito de Apple Silicon a um novo patamar.

Com até 512 GB de memória unificada e um claro investimento no processamento local de inteligência artificial, a Apple está a transformar o Mac numa alternativa cada vez mais séria às grandes estações de trabalho dedicadas a IA.