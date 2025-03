Samsung revelou tudo! Finalmente sabemos quando vai chegar a One UI 7

Desde o mês de outubro que o Android 15 está disponível para os fabricantes atualizarem os seus smartphones. Assim, esperava-se que a Samsung tomasse o caminho dos anos anteriores e que já tivesse a One UI 7 acessível. Isso não aconteceu, mas agora surgiu finalmente a data de lançamento desta atualização que os utilizadores tanto esperam.

Quando vai chegar a One UI 7

Foi há poucos dias que surgiu o que se pensava ser o cronograma de atualizações dos smartphones da Samsung, que em breve vão receber a One UI 7. Agora é a mesma empresa coreana que confirmou que o One UI 7 será lançado em abril na sua versão final.

Nunca se esperou tanto por uma atualização para a nova versão do Android, e pelo menos a espera vai valer a pena. Principalmente pela grande quantidade de detalhes e pela mudança na experiência da interface. Os proprietários do Galaxy S24 tiveram de esperar 16 meses, algo inédito para o flagship da empresa coreana.

Samsung revelou tudo agora

Por fim, a empresa anunciou no seu site que a versão final do One UI 7 chegará algures em abril e não deu uma data exata para a implementação da atualização, que será recebida em primeiro lugar pelo Galaxy S24. Estas são excelentes notícias, ainda para mais com a espera e os atrasos que têm acontecido.

Para além da implementação da versão final do One UI 7 baseada no Android 15, foi também anunciada a chegada da sua versão beta a outros dispositivos: o Galaxy Z Fold 6 e o ​​​​Z Flip 6, em alguns mercados. Há mais dispositivos que vão participar na beta e estes são a série Galaxy S23 ou o Galaxy Tab S10 para que no final deste mês de março comecem a testar as virtudes e benefícios desta atualização.

Atualização nos smartphones

O cronograma de atualizações indicava que os novos equipamentos chegariam no final de abril. Assim, há tempo mais do que suficiente para limar as arestas e chegar à melhor versão possível. Isto é o acontecerá com os últimos dobráveis ​​lançados pela Samsung.

Esta é uma grande atualização que deu o toque final ao que a One UI tem sido nos últimos anos. Oferecerá boas experiências a todos os proprietários de alguns dos telemóveis e tablets Samsung que assim vão ser atualizados a partir de abril.