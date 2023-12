A Google tem estado a limpar muitas das suas apps e a limitar a sua utilização em versões mais antigas do Android. Este processo continua agora, com mais uma app a ser revista. Falamos do Chrome, que deixa agora de funcionar em alguns cenários e para muitos utilizadores. Descubra se será afetado com esta mudança da Google para o Chrome.

Chrome deixar de funcionar no Android em breve

É inevitável que a Google limite a utilização das suas apps e dos seus serviços. Este processo garante que apenas as versões mais recentes do Android têm acesso a este, garantindo que todas as capacidades deste sistema da Google estão presentes para poderem ser usadas.

Se é recente a decisão de limitar o acesso à app Calendário, surge agora mais uma mudança, desta vez para o Chrome, que deixará de funcionar no Android em breve. A gigante das pesquisas resolveu mudar as regras e com uma versão recente marcou o limite para esta utilização.

Como foi mostrado há algum tempo, a versão 120 do Chrome trará as primeiras limitações à utilização deste browser. Esta é a versão que irá deixar de funcionar no Android 7, passando agora a versão seguinte a ser o limite para o browser móvel da Google.

Versão 120 do browser da Google será o limite

Esta versão 120 do Chrome ainda não chegou aos smartphones Android e por isso o problema ainda não existe de forma direta. Esta versão é esperada para o início do próximo ano, altura em que será lançada, com mais um lote de novidades, como é normal na Google.

Ainda que seja este o limite, na verdade, o Chrome não deixará de funcionar. Apenas não será possível fazer a atualização para a versão 120. Isso pode trazer problemas a curto prazo, caso surjam problema de segurança, ao mesmo tempo que não dá acesso a todas as novidades que forem, entretanto, criadas.

Este é um processo inevitável que a Google segue de forma regular. Ao limitar a versão, neste caso do Chrome, garante que as melhores funcionalidades podem ser criadas e que não existe nenhuma limitação em termos de recursos disponíveis.