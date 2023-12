A Cybertruck da Tesla foi oficialmente apresentada ao mercado na semana passada. Esse foi mais um momento chave para a empresa de Elon Musk, que assim tem mais uma proposta para os seus muitos clientes. Para mostrar as suas capacidades únicas, a Tesla resolveu colocá-la frente a frente com alguns desafios e um deles foi contra um Porsche 911. Quem será que vence?

Foi com grande pompa e circunstância que a Tesla revelou ao mercado a forma final da Cybertruck. Esta pickup elétrica promete conquistar o mercado e, finalmente, combater com alguma concorrência que está já com provas dadas no mercado, mostrando que há um espaço para estes veículos mais extremos.

Como criação única que é, Elon Musk e a Tesla resolveram colocar a Cybertruck frente a frente com alguns dos mais icónicos veículos. Para mostrar como é poderosa, esta pickup foi colocada frente a frente, com um Porsche 911 numa corrida de 1/4 de milha. A ideia é medir a sua capacidade de arranque.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

O resultado é extremamente interessante, em especial por culpa de um extra que apenas surge no final do vídeo. Como se esperava, ou não, a Cybertruck venceu de forma clara o carro desportivo, mostrando as suas capacidades. O que não se esperava era que tivesse atrelado um segundo Porsche 911.

Não fica claro qual o modelo do Porsche 911 usado, mas, na verdade, isso é irrelevante para esta comparação. Esta não era uma comparação esperada, mas que mostra claramente a pickup da Tesla está num campeonato completamente à parte e que deixa esta concorrência mais clássica muito longe.

Tesla afirma que a versão Cyberbeast, apresentada nesta comparação única, possui uns impressionantes 845 cavalos de potência e pode atingir os 100 km/h em apenas 2,6 segundos. Esse modelo, o topo de gama da Cybertruck tem um preço de 99.990 dólares, tal como revelado pela marca na sua apresentação na passada semana.

Este é apenas mais um exemplo do quão poderosa a Cybertruck é e como a criação da Tesla tem tudo para ser um sucesso no mercado. Para além de uma estética única, e que ainda não é consensual, há toda uma camada de mecânica que se revela ser de topo face a qualquer concorrência.