Portugal: Preço dos carros elétricos e híbridos continua a ser uma barreira

Apesar dos bons resultados nas vendas de carros elétricos e híbridos, os preços continuam a afastar os portugueses. Segundo resultados de um inquérito recente, 65% afirma que comprar um carro híbrido ou elétrico não é uma opção devido ao preço elevado.

55% assumem que consideram adquirir um automóvel elétrico ou híbrido

De acordo com o relatório Consumer Spotlight sobre “Compra de carro em 2023” – desenvolvido pela Liberty Mutual com a Kantar e a Red C para a Liberty na Europa (Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte) em novembro e dezembro de 2022 e divulgado agora – três em cada dez portugueses pensa comprar um carro este ano.

Das 500 pessoas inquiridas, 55% assumem que consideram adquirir um automóvel elétrico ou híbrido. Para além do preço, 25% apontam o insuficiente desenvolvimento de pontos de carregamento como a causa para não avançar com a compra de um carro mais sustentável e 18% confessam que não sabem o suficiente sobre os mesmos ou que estes são apenas para curtas distâncias ou viagens em cidades.

O interesse em veículos elétricos e híbridos continuará a crescer, apesar de a incerteza económica e a inflação ainda condicionarem a decisão de compra este ano. Por isso, para além da compra do automóvel, é importante selecionar as coberturas específicas que estes veículos necessitam, tais como a recarga de emergência ou os danos causados em/ou por instalações de recarga

Refere José Luis García Camiñas, Diretor Executivo de Produto da Liberty Seguros na Europa

Quase 30% dos inquiridos relevam que a mudança para um carro mais económico em termos de combustível e/ou manutenção é a principal causa para a procura de novo automóvel. Uma percentagem semelhante de pessoas, 28%, afirmam que o atual carro é antigo ou que pretendem comprar um carro mais sustentável.

Do total de pessoas que assumem adquirir um carro em 2023, 23% mostram-se indecisas entre um automóvel novo ou em segunda mão. Já os mais decididos, 16%, pretendem comprar um carro novo e 13% em segunda mão.