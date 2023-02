A POCO apresentou ontem os novos smartphones integrados na gama média. Os modelos são os POCO X5 e POCO X5 Pro que se apresentam com ecrãs AMOLED com taxa de atualização de 120Hz, processadores da Qualcomm, câmaras de elevada qualidade e ainda baterias para muita autonomia... os preços começam nos 250 €.

POCO X5 5G

O POCO X5 5G é o modelo mais acessível, que se apresenta com um ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz e uma resolução FullHD+. O processador é um Snapdragon 695 5G e está disponível com 6 e 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno.

Ao nível de câmaras, tem um módulo de 3 câmaras na traseira e uma na frente, a perfurar o ecrã. A câmara principal tem 48 MP e grava a 1080p @ 30 fps. A câmara ultra grande angular é de 8 MP e a macro de 2 MP. A câmara frontal é de 13MP.

O smartphone vem com jack de áudio de 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, tem NFC e sensor de impressões digitais na lateral.

A bateria tem uma capacidade de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W. A POCO refere que tem autonomia para 20 horas de chamadas e 13 horas de reprodução de vídeo.

O smartphone POCO X5 5G está disponível nas cores preto, azul ou verde e nas versões de 6/128GB e 8/256GB, a partir de 251€ (IVA incluído), utilizando o cupão de desconto disponível na página do produto.

POCO X5 Pro 5G

O POCO X5 Pro 5G já oferece características superiores, o ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz e mil milhões de cores, uma resolução FullHD+, oferece tecnologia Dolby Vision e HDR10+. O processador é um Snapdragon 778G 5G e está disponível com 6 e 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno.

A câmara principal tem 108 MP e grava a 4K @ 30 fps. A câmara ultra grande angular é de 8 MP e a macro de 2 MP. A câmara frontal é de 16MP.

O modelo Pro vem com altifalantes em stereo e jack de áudio de 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, tem NFC e sensor de impressões digitais na lateral.

A bateria tem uma capacidade de 5000 mAh com carregamento rápido a 67W. A POCO refere que tem autonomia para 28 horas de chamadas e 20 horas de reprodução de vídeo.

O novo smartphone POCO X5 Pro 5G está disponível nas cores preto, azul ou amarelo e nas versões de 6/128GB e 8/256GB, a partir de 283€ (IVA incluído), utilizando o cupão de desconto disponível na página do produto.

