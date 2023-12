IA da Entrupy deteta produtos de luxo falsificados com 99,1% de precisão

Nunca foi novidade para ninguém que existem muitos produtos falsificados no mercado, especialmente em lojas não oficiais. Mas já existem sistemas tecnológicos para saber se algo é ou não verdadeiro. A Inteligência Artificial da Entrupy, por exemplo consegue detetar os produtos de luxo falsificados com 99,1% de precisão.

O Natal já passou mas os consumidores continuam a fazer algumas compras para aquelas pessoas para quem não conseguiram comprar a tempo. E nesta altura, sobretudo quem tem mais posses financeiras, é natural escolher uma prenda mais cara, algo de marca, um produto mais sofisticado para oferecer a alguém especial, como uma carteira, um relógio, um colar, entre outros. Mas é sempre importante estar-se atento àquilo que se compra para confirmar se se trata mesmo de um artigo original... ou uma imitação muito bem feita.

IA da Entrupy AI deteta produtos de luxo falsificados com 99,1% precisão

Já não é a primeira vez que aqui falamos sobre o sistema inteligente da Entrupy, uma tecnologia desenhada para acabar com as falsificações. E de acordo com as informações, a Inteligência Artificial deste sistema é capaz de detetar produtos de luxo falsificados com uma espantosa precisão de 99,1%. E esta é então uma forma simples de saber se os artigos são falsos ou se são mesmo oficiais.

Segundo a empresa, que foi fundada em 2012, a IA do equipamento é então uma ferramenta fundamental para evitar as diversas fraudes existentes no mercado. É ainda referido que a tecnologia da Entrupy já é usada por centenas de revendedores desde dezembro de 2020.

Para já, a aplicação IA está apenas disponível para comerciantes e revendedores e não pode ser usada por clientes. E embora a ideia seja bastante útil, atualmente o sistema inteligente da Entrupy apenas deteta marcas como a Balenciaga, Louis Vuitton, Burberry ou Gucci, não sendo compatível com outros nomes.

Esta tecnologia requer ainda a ligação de um dispositivo com hardware Entrupy a um smartphone para que o utilizador consiga fotografar o produto em vários ângulos. O aparelho conta com uma lente macro de forma a captar de forma ampliada os detalhes do artigo e determinar a sua autenticidade. Caso o seja, é então emitido um certificado com essa mesma informação.