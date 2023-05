Será no dia 7 de junho que a Cubot irá a presentar ao mundo o seu novo smartphone Cubot X70, com um design que o distingue da demais concorrência, para uma das faixas de preços mais procuradas pelos consumidores.

smartphone Cubot X70 O novo smartphone Cubot X70 apresenta-se com um design arrojado e inovador, com acabamento em vidro na traseira e uma serigrafia que faz com seja uma peça única num mercado com tanta concorrência. Estará disponível nos modelos Tech Black e Space Black.

O smartphone virá com câmara principal de 100 MP, o que deverá garantir uma qualidade muito boa ao nível fotográfico. Já a câmara frontal será de 32 MP, para selfies aprimoradas.

Já o processador que integra é um MediaTek Helio G99, que já conhecemos associado à gama média. O bom desempenho é garantido nos mais diversos cenários de utilização. Terá memória RAM de 12 GB e armazenamento interno de 256 GB.

Quanto ao ecrã já se sabe que terá 6,58" com resolução FullHD+, com tecnologia IPS. A Cubot fala também numa taxa de atualização até 120Hz, o que é bastante para a gama, garantindo uma experiência de visualização mais fluida.

Suporta NFC, tem uma bateria com capacidade de 5200 mAh, Android 13, vem com sensor de impressões digitais e ainda suporta cartão microSD até 1TB.

O novo smartphone Cubot X70 será lançado oficialmente já no próximo dia 7 de junho. Terá um preço especial de lançamento, que deverá rondar os 180€ (IVA incluído). Até lá, poderá participar no passatempo a decorrer até 9 de junho, onde poderá ganhar uma de 5 unidades do novo Cubot X70.

Cubot X70