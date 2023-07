Ensaio internacional do novo Renault Clio E-Tech full hybrid 145

Foi em 1990 que a Renault colocou nas estradas um dos maiores sucessos do mundo automóvel, o Renault Clio. Foram 16 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, tornando-se num best-seller internacional. Agora, o momento é de renovação e fomos conhecer o E-Tech full hybrid 145.

O Renault Clio foi sempre um modelo que se soube adaptar à evolução do mercado e às necessidades dos mais diferentes condutores, particulares ou empresas. Perante um público cada vez mais exigente, a Renault tem agora disponível o novo Clio com motor E-Tech full hybrid de 145 HP.

Segundo a própria fabricante, este novo modelo combina o prazer de condução e economia de combustível, com uma economia de combustível padrão de 4,2 L/100 km. O novo Clio estará disponível com uma grande variedade de acabamentos, de onde se destaca o novo Esprit Alpine. Apresenta assim, um aspeto desportivo, tecnológico e elegante, a um carro tão clássico quanto o Clio.

O novo Clio apresenta tecnologias de bordo para uma condução fácil e o tipo de experiência digital a que os clientes estão habituados no seu dia-a-dia. Graças ao sistema multimédia Renault EASY LINK com liação sem fio para smartphone, configurações MULTI-SENSE e 20 ADAS, está mais intuitivo e conectado do que nunca. A Renault fala num verdadeiro "carro para viver".

O design do Renault Clio

Olhando ao modelo Esprit Alpine temos um carro que se une a outras gamas, mais desportivo de fora para dentro, onde todos os pormenores foram considerados.

A parte frontal do novo Clio foi completamente redesenhada, com contornos mais esculpidos, mais firme e com um aspeto mais moderno. A grade quadriculada ampliada é fundamental para lhe conferir toda a sensação desportiva, com uma profundidade criada graças à escala de cores utilizada.

O novo Clio é o primeiro veículo da “Nouvelle Vague” da Renault a apresentar a nova iluminação de assinatura na dianteira. É inspirado no logótipo: as luzes diurnas de LED em ambos os lados, por exemplo, formam cada metade de um losango vertical, ressaltando o semblante pulsante e brilhante do rosto e tornando o design da linha mais consistente com a imagem da marca.

Os faróis full-LED delgados, incluídos em todos os acabamentos, apontam para precisão e conhecimento técnico e aprimoram a aparência do carro. São mais compactas e combinam até cinco feixes de alta tecnologia que adaptam a distribuição de luz entre os máximos e médios de forma automática.

O para-choque traseiro também foi reformulado. As aberturas aerodinâmicas ampliam visualmente a parte traseira e adicionam aderência ao solo. A borda inferior é Matte Shale Grey na versão Esprit Alpine.

De acordo com o acabamento, as saídas de escape permanecem visíveis ou são ocultadas pelo difusor. Os faróis traseiros foram modernizados e incluem tampas cristalinas que permitem vislumbrar o interior. As bordas externas brilhantes das luzes traseiras refletem o padrão de iluminação na frente.

O novo Clio está disponível em sete cores: Glacier White, Star Black, Shale Grey, Iron Blue, Flame Red, Valencia Orange e Rafale Grey, um novo revestimento de camada tripla que parece sólido à distância e perolado ao perto.

As rodas distintas têm até 17 polegadas de diâmetro e existem seis opções no total, incluindo quatro rodas de liga de alumínio disponíveis com os vários acabamentos. O acabamento Techno, por exemplo, vem com rodas de alumínio preto com corte diamantado de 16 polegadas.

Todos eles têm o novo logótipo da Renault, em alumínio escovado, no centro. As outras versões têm espelhos retrovisores Star Black e as versões Techno e Esprit Alpine apresentam antenas de barbatana de tubarão.

Apesar de todas as mudanças internas, o novo Clio mantém as mesmas dimensões da versão anterior: 4.053 mm de comprimento, 1.988 mm de largura e 1.439 mm de altura.

O interior

O habitáculo está mais acolhedor e confortável, apresentando materiais mais nobres e sustentáveis. O espaço e a ergonomia são os principais pontos fortes do veículo, oferecendo a todos os ocupantes um maior conforto. E depois existe toda a parte tecnológica que melhora a ligação do condutor e outros ocupantes ao carro.

Os bancos Techno do novo Clio, as portas e o painel frontal são revestidos com um tecido sustentável especialmente desenvolvido que contém até 60% de fibras modais da marca TENCEL, uma fibra celulósica de base biológica fabricada pelo Grupo Lenzing.

Contribuindo para a estratégia de descarbonização da marca Renault, o Novo Clio é primeiro automóvel com fibras TENCEL Modal, sendo a primeira vez que este tipo de fibras é utilizado de forma extensiva num carro. Este modelo também não tem materiais de origem animal, como o couro.

As fibras são feitas de madeira natural proveniente de florestas semi-naturais geridas de forma sustentável na Europa. Estas florestas semi-naturais absorvem grandes quantidades de CO2 e não requerem fertilizantes químicos nem irrigação artificial.

As fibras TENCEL Modal são produzidas com energia renovável e foram certificadas com o EU Ecolabel, um selo de excelência ambiental que é concedido a produtos e serviços que atendem a altos padrões ambientais durante todo o seu ciclo de vida.

Os bancos com design desportivo garantem conforto extra, o encosto da cabeça é ergonómico. De notar que o Esprit Alpine tem características únicas neste modelo.

A tecnologia do Renault Clio Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145

O novo painel do Renault Clio Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 inclui um painel digital de 7 a 10 polegadas, conforme o acabamento escolhido. Dependendo também da versão e do país, pode vir equipado com rádio e sistema multimédia R&GO ou Renault Easy Link. O logótipo Nouvel'R no volante adiciona um toque elegante ao cockpit.

O novo Clio apresenta o Renault Easy Link, um gateway multimédia para uma gama completa de aplicações, incluindo navegação, manutenção proativa e infoentretenimento. O Renault Easy Link agora inclui duas versões que se liam sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.

Tem 20 sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) para uma condução mais fácil e segura. São divididos em três famílias: Condução, Estacionamento e Segurança.

Os principais incluem o Active Driver Assist, a câmara 360° e a travagem ativa de emergência com sensores de ciclista e pedestre. Este conjunto abrangente de sistemas de assistência ao condutor coloca o Novo Clio entre os automóveis mais seguros da sua categoria.

A evolução do Clio até ao E-Tech full hybrid 145

Desde a sua primeira geração, o Clio oferece a mais completa gama de motorizações do segmento, com um mix energético sempre adaptado às tendências atuais. Da gasolina ao diesel e elétrico, houve grandes mudanças ao longo dos anos. Após o seu lançamento em 1990, o Clio 1 foi oferecido principalmente como um carro a gasolina (77%, em comparação com 23% dos modelos a diesel).

O Clio 2 manteve a tendência com modelos 63% a gasolina e 37% a diesel. Em 2005, o mercado deu outra guinada com a ascensão dos modelos a diesel – os Clio 3 e 4 adaptaram-se à tendência de mudança com mais modelos a diesel chegando ao mercado (55% e 51% a diesel).

Em 2019, a diminuição gradual do gasóleo e o regresso da gasolina marcaram mais uma mudança de tendências, o Clio 5 vendeu 57% da sua produção como modelos a gasolina, adaptando-se mais uma vez a um mercado em mudança.

Os modelos híbridos e bicombustíveis gasolina-GPL representam atualmente uma parte significativa das vendas, 23% e 8%, respetivamente. Esses números mostram que o Novo Clio garantiu sua posição numa era voltada para veículos mais sustentáveis ​​e económicos.

O Renault Clio dispõe de uma gama de motorizações que utilizam diferentes fontes de energia, incluindo o E-Tech full hybrid de 145 cv. As outras opções a gasolina, diesel e gasolina/GLP, cobrem uma variedade de classificações de potência e se somam à escolha mais abrangente em toda a linha.

A tecnologia híbrida E-Tech inclui mais de 150 patentes, bem como da experiência que a Renault acumulou nas pistas de Fórmula 1, especialmente recuperação e regeneração de energia, tal como a marca indica.

Assim temos um carro mais dinâmico e ao mesmo tempo mais eficiente. Combina dois motores elétricos (um motor de 36 kW e um gerador de partida de alta tensão de 18 KW) com um motor IC de 4 cilindros, 1,6 litros e 69 kW (94 cv) e bateria de 1,2 kWh.

A transmissão do motor IC tem quatro relações de transmissão e o motor elétrico principal duas. O powertrain híbrido completo E-Tech pode combinar entrada para o motor IC e motor elétrico em até 14 formas diferentes para otimizar a eficiência energética.

O carro arranca com motor elétrico, podendo este ser utilizado até 80% do tempo nas cidades, reduzindo o consumo em até 40% em comparação com um motor a gasolina convencional.

A capacidade da bateria do Novo Clio em áreas urbanas é a mais alta no segmento de carros urbanos híbridos. Graças ao seu powertrain eficiente, as emissões de CO2 são limitadas, começando em 95 g/km, o que é excelente na categoria. A isto acresce o silêncio de que desfruta nos carros elétricos e o facto de não ter de parar para carregar a bateria.

O motor turbo de três cilindros TCe 100 GLP também está disponível no Novo Clio. Este sistema bicombustível melhora o desempenho, reduzindo o consumo e as emissões de CO2 (menos 8% de CO2 do que um motor a gasolina comparável) e tem um bom desempenho.

A Renault refere que atinge seu torque máximo, 170 Nm, a 2.000 rpm, tornando-o mais versátil. Com os dois tanques cheios, o carro pode rodar mais de 1.000 km no total.

Preço e disponibilidade

Os novos carros Renault Clio E-Tech full hybrid 145 estarão disponíveis no último trimestre do ano e os preços serão conhecidos em breve.