Microsoft anuncia mais despedimentos! Os 10 mil de janeiro não foram suficientes

Quando parecia que a calma estava a regressar, a Microsoft confirma uma nova ronda de despedimentos, para além da que a empresa levou a cabo em janeiro. Nesse caso, 10.000 funcionários tiveram de encontrar novos empregos. Desta vez, são menos, mas a onda não para.

A empresa, liderada por Satya Nadella, começou 2023 com uma força de trabalho de 220.000 funcionários em todo o mundo. Mas após a ronda de despedimentos de janeiro, em que 5% da sua força foi cortada, a empresa passou para 210.000 funcionários em todo o mundo.

A isto juntou-se um ajustamento salarial subsequente para os funcionários a tempo inteiro, que viram o seu salário congelado, e foram cortados bónus e incentivos para determinados cargos, para manter a capacidade da empresa de investir na corrida à IA.

Novos despedimentos na área do hardware

Os novos despedimentos confirmados à CNBC pela Microsoft destinam-se especificamente à divisão dedicada à linha de hardware e aos serviços de vendas, consolidando assim as mudanças nestas divisões que a empresa já tinha anunciado em janeiro.

Concretamente, 276 empregados nos escritórios de Washington, 66 dos quais estão registados como empregados remotos. Com esta manobra, a empresa inicia o seu ano fiscal reorientando a sua estratégia num mercado informático que não está a recuperar após o pico de vendas que ocorreu durante a pandemia.

Para além da reestruturação da sua linha de computadores e hardware, outro dos argumentos da empresa é a consolidação dos arrendamentos. Ou, por outras palavras, a otimização do espaço ocupado pelos seus escritórios para o ajustar a uma realidade um pouco diferente da que existia em janeiro, com menos 10.000 funcionários.

Com esta medida, a empresa sediada em Redmond está a alinhar-se com a resposta de outras empresas, como a Google, que procuram reduzir o custo do aluguer e dos serviços nos seus escritórios para acomodar uma equipa com menos empregados.

O background do problema da Microsoft

As vagas de despedimentos nas Big Tech não respondem a uma crise económica ou financeira de empresas que são obrigadas a reduzir o seu volume para evitar a falência. Em vez disso, a razão subjacente a estes despedimentos maciços foi o excesso de contratação durante a pandemia, com empresas como a Meta a contratarem desnecessariamente para retirarem talentos à concorrência.

A situação atual das grandes empresas tecnológicas dá origem a contradições como o anúncio, em janeiro, de 10 000 despedimentos e, alguns meses mais tarde, a empresa anuncia lucros de quase 53 mil milhões de dólares no primeiro quadrimestre de 2023, embora a empresa tenha reconhecido uma revisão em baixa para o segundo quadrimestre de 2023, com uma queda de 7,1% para 6,7%.

