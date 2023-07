Impressora 3D ou gravadora a laser – Escolha a melhor para os seus projetos

Os projetos DIY (faça você mesmo) podem ser, além de uma forma ocupar o tempo, uma forma de obter algum dinheiro extra no final do mês. A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão impressorsa 3D e máquinas de gravação e corte a laser.

Impressora 3D Easythreed k7

A Easythreed k7 é uma impressora 3D ideal para meter os mais novos a explorar o universo da modelagem e impressão 3D, com um preço bastante acessível e simples de utilizar.

É extremamente silenciosa, permite uma boa aderência e remoção das peças impressas, tem um aquecimento rápido e seguro e ainda um ecrã de controlo tátil.

A área de trabalho é de 100 x 100 x 100 mm, funciona no PLA de 1,75mm e o bico tem 0,4 mm de diâmetro. A precisão da impressão é de 0,1-0,2 mm.

A impressora 3D Easythreed k7 está disponível por apenas 62€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto GB20off. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Easythreed k7

Impressora 3D Kingroon KP3S Pro

A Kingroon KP3S Pro S1 é uma impressora 3D low-cost, indicada para iniciantes, cuja montagem é simples, onde já vem 95% pré-montada. Tem uma área de impressão suficiente para a maioria dos trabalhos, de 200x200x200 mm, e tem um extrusor direto com relação 3:1, o que permite ação e retração rápidas.

A fonte de alimentação está integrada na base, o que a torna mais compacta. Permite resumir uma impressão no caso de falha de energia, e tem sensor de filamento para quando o filamento acaba inesperadamente.

Com a ajuda das suas guias lineares tem uma precisão elevada e estável. A resolução é de 0,05-0.2 mm e tem nivelamento automático. Suporta os materiais PLA, TPU, Nylon e PETG.

A impressora 3D Kingroon KP3S Pro está disponível por cerca de 170€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto VIPCG. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Kingroon KP3S Pro

Twotrees TS2-10W

A TwoTrees TS2 10W é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 450 x 450 mm, em vários tipos de materiais. Tem um módulo de 10W, que resulta de uma tecnologia única de combinação de 2 lasers de 5W, e consegue uma espessura mínima de 0,08 mm e precisão de 0,1 mm, com uma velocidade de funcionamento máxima de 10000 mm/min.

Tem uma tecnologia de foco automático, onde apenas com 1 clique ajusta automaticamente a distância do laser ao objeto (eixo Z), de acordo com o que se pretende fazer (gravação ou corte com diferentes profundidades).

Tem ainda mecanismos de segurança, como deteção de inclinação (no caso de desnível ou escorregamento) e deteção de chama, que desencadeiam imediatamente um alarme e a paragem da operação. O interruptor de emergência permite também, rapidamente, desligar a máquina para prevenir situações indesejadas, para o caso de a gravação acontecer onde não é suposto.

Em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com os softwares para impressão a laser, como o LaserGRBL, LightBurn, entre outros. Suporta ficheiros SVG, NC, BMP, JPG, PNG, GCODE. Para impressão, pode ser utilizada a interface USB, a App via Wi-Fi ou cartão microSD.

A gravadora laser Twotrees TS2-10W está disponível por cerca de 343€ (IVA incluído) com o código GB20OFF. Portes gratuitos a partir da Europa.

Twotrees TS2-10W

Ortur Laser Master 3

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL. A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A gravadora Ortur Laser Master 3 tem um preço de cerca de 480€ (IVA incluído), também com o código GB20OFF para um desconto de $20. Portes gratuitos a partir da Europa.

Ortur Laser Master 3

Atomstack A5 Pro

Esta máquina já é ligeiramente mais barata, mas mantém a compatibilidade de trabalho com a maioria dos materiais indicados. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 40W e a potência do díodo a laser varia de 5 a 5,5W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK A5 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser Atomstack A5 Pro custa apenas 225€ (IVA incluído), onde também pode utilizar o código de desconto GB20OFF.

Tal como todos os outros produtos, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Atomstack A5 Pro