EA Sports Madden NFL 24 com nova dimensão de realismo

Este ano, Madden NFL está de regresso com de EA Sports Madden NFL 24. O jogo que promete doses maciças de realismo, prepara-se para o pontapé de saída e as novidades são muitas.

EA Sports Madden NFL 24 é a edição deste ano da série de videojogos mais importante que simula o show e adrenalina do futebol americana.

A edição deste ano, oferece doses maciças de realismo e controlo de cada jogada através do apregoado FieldSENSE e marca ainda a estreia da tecnologia SAPIEN.

A EA Sports aposta este ano num EA Sports Madden NFL 24 que vai apresentar uma jogabilidade mais profunda que oferecerá mais controlo e realismo em todos os momentos do jogo, nas versões para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Tudo isto através da próxima evolução do FieldSENSE e da estreia da tecnologia SAPIEN.

Este novo sistema SAPIEN oferece um salto de realismo ao jogo, ao reconstruir o esqueleto da personagem, proporcionando mais definição corporal e variação para os movimentos físicos em campo. SAPIEN torna as personagens mais humanas e anatomicamente corretas, e melhora o movimento atlético autêntico e, com o FieldSENSE, cria padrões de movimento realistas no campo.

Dezenas de melhorias fundacionais do futebol americano elevam a experiência do Madden NFL 24, enquanto o regresso do Modo Superstar - o favorito dos fãs - e minijogos (nas versões Playstation 5, Xbox Series X e PC) oferecem novas maneiras divertidas de jogar e aprender sobre o jogo. Além disso, pela primeira vez, os fãs podem jogar com amigos independentemente da sua plataforma com o suporte cross-play e paridade de recursos na Playstation 5, Xbox Series X e PC, em 1vs1 e alguns modos multiplayer online.

"Estabelecemos uma nova base para a jogabilidade do futebol americano com a introdução do FieldSENSE no ano passado, que foi um dos anos com o maior número da vendas na história da franquia Madden NFL, e com o Madden NFL 24 estamos a ir ainda mais profundo nas áreas que os nossos fãs mais querem", disse Mike Mahar, Produtor Sénior da Madden NFL. "Adicionamos mais maneiras de jogar com minijogos e Superstar, mais realismo por meio do FieldSENSE, imersão mais profunda com dezenas de melhorias fundamentais no futebol americano e a introdução da tecnologia SAPIEN – tudo isso aproxima o jogo ao que os fãs entender ser a NFL."

Entretanto, os fãs dos Buffalo Bills têm algo especial para celebrar, já que o seu quarterback, Josh Allen, torna-se o primeiro jogador dos Bills a ser capa do Madden NFL. Um dos playmakers mais dinâmicos da liga, Allen é dono do recorde da NFL de touchdowns totais (177) ao longo de cinco temporadas na sua carreira, o que o impulsionou a tornar-se o jogador mais utilizado no Madden NFL 23.

"Como fã do Madden NFL desde a infância, estou honrado em ser o primeiro jogador dos Buffalo Bills na capa, e não teria chegado aqui sem o apoio da minha equipa e da Bills Mafia", disse Josh Allen. "Superstar e minijogos estão de volta ao Madden, e estou muito animado para que os fãs vejam como as experiências evoluíram."

A jogabilidade em Madden NFL 24 para a Playstation 5, Xbox Series X e PC é mais realista, oferecendo maior controlo no lançamento, captura e combate devido às melhorias do FieldSENSE. E SAPIEN entrega mais definição corporal que melhora a fluidez do movimento atlético. Mais atualizações disponíveis nessas plataformas incluem:

Acerta tudo: Novos catch tackles fornecem mais controlo para jogar como receptor e novos tipos de tackle como: Wrap tackles, Scoop tackles e as novas animações Hit-Stick adicionam personalidade e mais variedade na defesa. A tecnologia de ramificação dinâmica agora também se expande para o bloqueio.

Passe com Base em Habilidade: O passe em habilidade faz com que o arremesso e a captura pareçam mais fluidos. O sistema de captura foi revisto e garante que os receptores mantenham consistentemente o seu ímpeto ao agarrarem a bola. Parece melhor do que nunca acertar num receptor em passada, dando-lhe mais controlo para se soltar e progredir no campo após a captura. Uma variedade de novas animações de passe e recepção capturam a autenticidade que os jogadores esperam – recepção em mergulho, passes sem olhar e alguns momentos de mudança de jogo nunca vistos em Madden.

Futebol Fundacional: Melhorias em bloqueios, caminhos do portador de bola, tomada de decisão dos quarterbacks e comportamentos defensivos que não fornecem apenas confiança de que os seus companheiros de equipa da IA vão executar o seu plano de jogo da maneira que pretendes, mas entregam também um desafio autêntico. Um novo motor pós jogo dá vida à emoção de um jogo da NFL através de reações mais realistas, celebrações e frustrações mais emotivas.

Modo Superstar: Superstar regressa com versões atualizadas das experiências mais amadas pelos fãs, como a jornada NFL Combine e Road To The Draft. Novas características de jogo como 3v3 Superstar Showdown dão aos fãs a capacidade de viverem as suas fantasias da NFL com os amigos.

Minijogos: Testa as tuas habilidades com dezenas de novos minijogos, incluindo obstáculos móveis e alvos destrutíveis no campo de treino da franquia NFL ou estratégia semanal, todas as semanas no menu principal e jogável no Modo Superstar.

Franquia: Profundidade adicional num dos modos mais populares do Madden NF, abordando assim algumas dos principais reivindicações da comunidade, pedidos como reestruturação de contratos, melhorias comerciais e personalização mais profunda, para citar alguns. Além disso, os minijogos estão de volta com training camp e treinos semanais.

Madden NFL 24 já está disponível para reserva e será lançado mundialmente a 18 de Agosto com Crossplay e paridade de recursos para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Os fãs que reservarem a Madden NFL 24 Deluxe Edition vão receber inúmeros benefícios, como o acesso antecipado de 3 dias, 4600 Madden Points, Dual Entitlement para atualizar para a versão PlayStation 5 ou Xbox Series X e muito mais. Os fãs que reservarem a Edição Deluxe antecipadamente até 22 de Julho também vão receber um item de jogador do Programa AKA Ultimate Team.